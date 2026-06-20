Pkw crasht Zug: Ermittlungen nach großem Unglück

Unfallvorhergang geklärt

Doch schnell ist sie mit dem Auto wegen des Höhenunterschieds zum Gleis aufgesessen und der Wagen dort hängengeblieben. Zum Glück konnte sich die Frau aus dem Auto noch retten, denn schon bald raste ein Passagierzug mit 86 Menschen heran. Die 79-Jährige versuchte noch, den Lokführer mit Handzeichen zu warnen, doch vergeblich. Der Zug rammte das Auto und riss es 300-400 Meter mit. In weiterer Folge begann der Wagen zu brennen. Nun ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Gefährdung des Gemeinwohls gegen die Lenkerin.