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Zwei Gesichter der USA

„Zustände, die uns komplett schockierten!“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
20.06.2026 12:45
Die WM-Cowboys mit einem Blick auf die nebligen Seiten der Bayarea-Metropole
Die WM-Cowboys mit einem Blick auf die nebligen Seiten der Bayarea-Metropole(Bild: Krone KREATIV/Sepp Bail)
Porträt von Peter Moizi
Porträt von Sepp Pail
Von Peter Moizi und Sepp Pail

Absurder Luxus und bedrückende Armut: San Francisco hat, wie so viele Städte der USA, zwei völlig konträre Gesichter. Die WM-Cowboys der „Krone“ wagte gemeinsam mit ÖFB-Fans vor Ort einen Blick hinter die Kulisse der Reichsten und Schönsten ...

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Berüchtigte Verbrecher wie Al Capone saßen hier in Isolationshaft. 34 Männer versuchten auszubrechen, kein einziger Fluchtversuch war offiziell erfolgreich. Nur eine Story wurde nie vollständig geklärt – legendär ist der Ausbruch von 1962: Damals gelang Frank Morris und den Brüdern John und Clarence Anglin die Flucht aus dem Hochsicherheitsgefängnis, indem sie monatelang mit Löffeln einen Tunnel gruben und die Wärter mit Pappmache-Köpfen in ihren Betten täuschten. Mit einem Schlauchboot aus Regenmänteln floh das Trio in die Fluten, doch ihr Schicksal blieb ungeklärt.

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