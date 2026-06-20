„Zustände, die uns komplett schockierten!“

Berüchtigte Verbrecher wie Al Capone saßen hier in Isolationshaft. 34 Männer versuchten auszubrechen, kein einziger Fluchtversuch war offiziell erfolgreich. Nur eine Story wurde nie vollständig geklärt – legendär ist der Ausbruch von 1962: Damals gelang Frank Morris und den Brüdern John und Clarence Anglin die Flucht aus dem Hochsicherheitsgefängnis, indem sie monatelang mit Löffeln einen Tunnel gruben und die Wärter mit Pappmache-Köpfen in ihren Betten täuschten. Mit einem Schlauchboot aus Regenmänteln floh das Trio in die Fluten, doch ihr Schicksal blieb ungeklärt.