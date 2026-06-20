„Zustände, die uns komplett schockierten!“

Absurder Luxus und bedrückende Armut: San Francisco hat, wie so viele Städte der USA, zwei völlig konträre Gesichter. Die WM-Cowboys der „Krone“ wagte gemeinsam mit ÖFB-Fans vor Ort einen Blick hinter die Kulisse der Reichsten und Schönsten ...
Berüchtigte Verbrecher wie Al Capone saßen hier in Isolationshaft. 34 Männer versuchten auszubrechen, kein einziger Fluchtversuch war offiziell erfolgreich. Nur eine Story wurde nie vollständig geklärt – legendär ist der Ausbruch von 1962: Damals gelang Frank Morris und den Brüdern John und Clarence Anglin die Flucht aus dem Hochsicherheitsgefängnis, indem sie monatelang mit Löffeln einen Tunnel gruben und die Wärter mit Pappmache-Köpfen in ihren Betten täuschten. Mit einem Schlauchboot aus Regenmänteln floh das Trio in die Fluten, doch ihr Schicksal blieb ungeklärt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.