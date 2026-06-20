Neuer Abnehm-Trick soll Firma Milliarden bringen

Ein Riegel in Keksform mit nur 100 Kalorien, der satt macht und alle Nährstoffe liefert – klingt zu schön, um wahr zu sein? Wolfgang Grabher aus Lustenau hat genau das entwickelt. Mit seinem „SUN Minimeal“ will der gelernte Koch und Tüftler bald Milliarden umsetzen – und setzt dabei vor allem auf eine riesige Zielgruppe: Abnehmwillige.
Im Gespräch mit der „Krone“ erzählt der Vorarlberger (56), der seine Firma in Wolfhalden in der Schweiz betreibt, von seinen ehrgeizigen Plänen. Sein Unternehmen, die SUN AG, beschäftigt nur 20 Mitarbeiter, erzielte aber im vergangenen Geschäftsjahr (Mitte 2024 bis Mitte 2025) bereits 80 Millionen Euro Umsatz – und ist profitabel. Und das ist erst der Anfang.
Der Abnehm-Trick: Weniger Kalorien, mehr Nährstoffe
Das „SUN Minimeal“ ist kein gewöhnlicher Snack. Es ist ein Mahlzeitersatz – pflanzlich, frei von Allergenen und mit über 30 Prozent Proteingehalt. Aber der eigentliche Clou für alle, die abnehmen wollen: Ein Riegel hat nur 100 Kalorien, liefert aber alle wichtigen Vitamine, Mineralstoffe und Omega-3-Fettsäuren.
„Mit zwei Stück decken wir alle fettlöslichen Vitamine ab – A, D, E, K, dazu alle B-Vitamine“, erklärt Grabher. Und das zu einem Preis, der konkurrenzfähig ist: Im Online-Abo kostet ein Riegel rund 1,50 Euro, eine Packung mit zehn Stück etwa 15 Euro.
Für Abnehmwillige ist besonders interessant: Die Riegel sättigen nachhaltig, ohne Heißhungerattacken auszulösen. „Die Leute haben keinen Hunger, keinen Leistungsverlust, fühlen sich pudelwohl, schlafen wirklich super“, beschreibt Grabher die Erfahrungen seiner Kunden.
Das Konzept: Kalorien reduzieren, Nährstoffe hochfahren
Grabhers Philosophie ist simpel: „Kalorien reduzieren, Nährstoffe erhöhen.“ Das ist der Kern seines Abnehm-Tricks. Während viele Diäten lediglich auf Kalorienverzicht setzen – und damit oft den Jojo-Effekt provozieren –, sorgt sein Produkt dafür, dass der Körper trotz Kalorienreduktion alle essenziellen Nährstoffe bekommt.
„Das Problem bei klassischen Diäten: Wir reduzieren die Kalorien, damit auch gleichzeitig die Nährstoffe. Das funktioniert nicht“, so Grabher. „Sinnvoller ist es, Kalorien zu reduzieren, Nährstoffe hochzufahren. Und das ist genau das, was wir hier machen.“
Besonders effektiv ist die „Fatburn Challenge“, die das Unternehmen anbietet: Teilnehmer essen über den Tag verteilt acht Riegel und sonst nichts – das sind 800 Kalorien – und nehmen garantiert ab. 7000 Menschen haben heuer bereits mitgemacht. Über 600 Teilnehmer hielten im Vorjahr sogar 90 Tage durch.
Besser als die Abnehmspritze?
Auf die Frage, ob sein Produkt eine Alternative zur gefeierten Abnehmspritze sei, antwortet Grabher vorsichtig, aber eindeutig: „Die Abnehmspritze unterdrückt nur den Hunger, liefert aber keine Nährstoffe. Das kann gar nicht gesund sein.“
Der Weg zur Idee
Grabher ist gelernter Koch und war schon immer Technik-begeistert. „Mich hat gewundert, warum es bei Lebensmitteln keine Weiterentwicklung gibt wie bei Technologien.“ Also begann er zu tüfteln – 15.000 Lebensmittel digitalisierte er, analysierte Nährstoffe. 15 Jahre lang. „Ich bin ein Excel-Freak“, lacht er.
Der entscheidende Praxistest: eine Expedition zum Mount Vinson in der Antarktis 2016. Nur mit seinen Mini-Snacks im Gebäck – rund 800 Kalorien pro Tag – bestieg er den Berg. Elf Tage lang. Die anderen hatten 60 Kilo Nahrung dabei, er nur drei. Er war als Erster oben. „Das hat mir bewiesen: Leistung hat nicht direkt etwas mit der Kalorienmenge zu tun.“
Der Rekord-Deal und die Mega-Pläne
Bei „2 Minuten 2 Millionen“ auf Puls 4 sicherte sich Grabher Investment-Zusagen in Höhe von 4 Millionen Euro, auf einer Bewertungsbasis von mehr als 50 Millionen Euro, die von drei der Investoren abgegeben wurden. „Weltweit gab es noch nie jemanden, der eine höhere Bewertung bekommen hat“, sagt Grabher. Dennoch bleibt er Alleineigentümer. Später will er das Unternehmen in eine gemeinnützige Stiftung einbringen.
Aktuell hat die SUN AG 70.000 registrierte Nutzer. Das Ziel: Fünf Millionen User in Europa und Saudi-Arabien bis 2030, und fünf Milliarden Euro (!) Umsatz. Die nächste Stufe ist die Partnerschaft mit der schwedischen Ernährungs-App Lifesum (65 Millionen Nutzer). „Ab September ist der Rollout geplant“, so Grabher. 48.000 Neukunden pro Monat wären möglich.
Sponsoring bei Schalke 04
Bekannt wurde die Marke auch durch das Hauptsponsoring beim deutschen Fußballclub Schalke 04. „Wir sind 2024 als 14. der zweiten Liga eingestiegen – keiner wollte sponsern. Im zweiten Jahr sind wir aufgestiegen“, erzählt Grabher. Der Aufstieg sei nicht zuletzt auf gesündere Ernährung zurückzuführen, scherzt er.
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