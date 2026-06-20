Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

SUN Minimeal wächst:

Neuer Abnehm-Trick soll Firma Milliarden bringen

Wirtschaft
20.06.2026 13:00
Mit einem Mahlzeiten-Ersatz in Keksform will der Vorarlberger Wolfgang Grabher zum ...
Mit einem Mahlzeiten-Ersatz in Keksform will der Vorarlberger Wolfgang Grabher zum Umsatz-Milliardär werden.(Bild: Krone KREATIV/SUN AG, stock.adobe.com)
Porträt von Vergil Siegl
Von Vergil Siegl

Ein Riegel in Keksform mit nur 100 Kalorien, der satt macht und alle Nährstoffe liefert – klingt zu schön, um wahr zu sein? Wolfgang Grabher aus Lustenau hat genau das entwickelt. Mit seinem „SUN Minimeal“ will der gelernte Koch und Tüftler bald Milliarden umsetzen – und setzt dabei vor allem auf eine riesige Zielgruppe: Abnehmwillige.

0 Kommentare

Im Gespräch mit der „Krone“ erzählt der Vorarlberger (56), der seine Firma in Wolfhalden in der Schweiz betreibt, von seinen ehrgeizigen Plänen. Sein Unternehmen, die SUN AG, beschäftigt nur 20 Mitarbeiter, erzielte aber im vergangenen Geschäftsjahr (Mitte 2024 bis Mitte 2025) bereits 80 Millionen Euro Umsatz – und ist profitabel. Und das ist erst der Anfang.

Der Abnehm-Trick: Weniger Kalorien, mehr Nährstoffe
Das „SUN Minimeal“ ist kein gewöhnlicher Snack. Es ist ein Mahlzeitersatz – pflanzlich, frei von Allergenen und mit über 30 Prozent Proteingehalt. Aber der eigentliche Clou für alle, die abnehmen wollen: Ein Riegel hat nur 100 Kalorien, liefert aber alle wichtigen Vitamine, Mineralstoffe und Omega-3-Fettsäuren.

Mit seiner SUN AG hat Grabher Appetit auf mehr.
Mit seiner SUN AG hat Grabher Appetit auf mehr.(Bild: SUN AG)

„Mit zwei Stück decken wir alle fettlöslichen Vitamine ab – A, D, E, K, dazu alle B-Vitamine“, erklärt Grabher. Und das zu einem Preis, der konkurrenzfähig ist: Im Online-Abo kostet ein Riegel rund 1,50 Euro, eine Packung mit zehn Stück etwa 15 Euro.

Für Abnehmwillige ist besonders interessant: Die Riegel sättigen nachhaltig, ohne Heißhungerattacken auszulösen. „Die Leute haben keinen Hunger, keinen Leistungsverlust, fühlen sich pudelwohl, schlafen wirklich super“, beschreibt Grabher die Erfahrungen seiner Kunden.

Das Konzept: Kalorien reduzieren, Nährstoffe hochfahren
Grabhers Philosophie ist simpel: „Kalorien reduzieren, Nährstoffe erhöhen.“ Das ist der Kern seines Abnehm-Tricks. Während viele Diäten lediglich auf Kalorienverzicht setzen – und damit oft den Jojo-Effekt provozieren –, sorgt sein Produkt dafür, dass der Körper trotz Kalorienreduktion alle essenziellen Nährstoffe bekommt.

„Das Problem bei klassischen Diäten: Wir reduzieren die Kalorien, damit auch gleichzeitig die Nährstoffe. Das funktioniert nicht“, so Grabher. „Sinnvoller ist es, Kalorien zu reduzieren, Nährstoffe hochzufahren. Und das ist genau das, was wir hier machen.“

Eine Packung mit zehn Stück kostet im Online-Abo etwa 15 Euro.
Eine Packung mit zehn Stück kostet im Online-Abo etwa 15 Euro.(Bild: SUN AG)

Besonders effektiv ist die „Fatburn Challenge“, die das Unternehmen anbietet: Teilnehmer essen über den Tag verteilt acht Riegel und sonst nichts – das sind 800 Kalorien – und nehmen garantiert ab. 7000 Menschen haben heuer bereits mitgemacht. Über 600 Teilnehmer hielten im Vorjahr sogar 90 Tage durch.

Besser als die Abnehmspritze?
Auf die Frage, ob sein Produkt eine Alternative zur gefeierten Abnehmspritze sei, antwortet Grabher vorsichtig, aber eindeutig: „Die Abnehmspritze unterdrückt nur den Hunger, liefert aber keine Nährstoffe. Das kann gar nicht gesund sein.“

Der Weg zur Idee
Grabher ist gelernter Koch und war schon immer Technik-begeistert. „Mich hat gewundert, warum es bei Lebensmitteln keine Weiterentwicklung gibt wie bei Technologien.“ Also begann er zu tüfteln – 15.000 Lebensmittel digitalisierte er, analysierte Nährstoffe. 15 Jahre lang. „Ich bin ein Excel-Freak“, lacht er.

Der entscheidende Praxistest: eine Expedition zum Mount Vinson in der Antarktis 2016. Nur mit seinen Mini-Snacks im Gebäck – rund 800 Kalorien pro Tag – bestieg er den Berg. Elf Tage lang. Die anderen hatten 60 Kilo Nahrung dabei, er nur drei. Er war als Erster oben. „Das hat mir bewiesen: Leistung hat nicht direkt etwas mit der Kalorienmenge zu tun.“

Der Rekord-Deal und die Mega-Pläne
Bei „2 Minuten 2 Millionen“ auf Puls 4 sicherte sich Grabher Investment-Zusagen in Höhe von 4 Millionen Euro, auf einer Bewertungsbasis von mehr als 50 Millionen Euro, die von drei der Investoren abgegeben wurden. „Weltweit gab es noch nie jemanden, der eine höhere Bewertung bekommen hat“, sagt Grabher. Dennoch bleibt er Alleineigentümer. Später will er das Unternehmen in eine gemeinnützige Stiftung einbringen.

SUN Minimeal war die letzten zwei Jahre sogar Hauptsponsor des deutschen Traditions-Fußballclubs ...
SUN Minimeal war die letzten zwei Jahre sogar Hauptsponsor des deutschen Traditions-Fußballclubs Schalke 04.(Bild: GEPA)

Aktuell hat die SUN AG 70.000 registrierte Nutzer. Das Ziel: Fünf Millionen User in Europa und Saudi-Arabien bis 2030, und fünf Milliarden Euro (!) Umsatz. Die nächste Stufe ist die Partnerschaft mit der schwedischen Ernährungs-App Lifesum (65 Millionen Nutzer). „Ab September ist der Rollout geplant“, so Grabher. 48.000 Neukunden pro Monat wären möglich.

Sponsoring bei Schalke 04
Bekannt wurde die Marke auch durch das Hauptsponsoring beim deutschen Fußballclub Schalke 04. „Wir sind 2024 als 14. der zweiten Liga eingestiegen – keiner wollte sponsern. Im zweiten Jahr sind wir aufgestiegen“, erzählt Grabher. Der Aufstieg sei nicht zuletzt auf gesündere Ernährung zurückzuführen, scherzt er.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
20.06.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Polizisten waren baff, als der Vortester den Wert anzeigte. (Symbolbild)
Zweimal erwischt
5,24 Promille! Lenker trank bei Kontrolle Wodka
Der österreichische Händler ruft das Produkt aufgrund von möglichen Verunreinigungen zurück.
Blaue Fremdkörper
Katzenhalter aufgepasst: Rückholaktion bei Futter
Gert Steinbäcker sprach in der Grazer Gösser mit der „Krone“ über Gott und die Welt.
Krone Plus Logo
STS-Legende im Talk
Gert Steinbäcker: „Großvater“ war fast ein Irrtum
Milliardenmarkt Indien
Warum Tourismus jetzt auf Bollywood-Filme setzt
Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
169.169 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Gericht
Selbstjustiz: Grausamer Gewaltakt an Burschen
89.225 mal gelesen
Die Gewalttat geschah am Wonkaplatz nahe der U-Bahn-Station Aspernstraße.
Wirtschaft
In immer mehr Billa-Filialen wird es nun ruhig
79.426 mal gelesen
Einmal die Woche wird eine Stunde lang Rücksicht auf Menschen mit Autismus, ADHS oder andere ...
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
1413 mal kommentiert
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Österreich
Erstmals mehr Abschiebungen als neue Asylanträge
1011 mal kommentiert
Immer mehr Abschiebe-Charter (Symbolbild) verlassen Österreich.
Außenpolitik
Israel will trotz Angriffen „sofortige Waffenruhe“
799 mal kommentiert
Die israelische Armee griff am Freitag Ziele im Libanon an.
Mehr Wirtschaft
SUN Minimeal wächst:
Neuer Abnehm-Trick soll Firma Milliarden bringen
Seltene Erden & Co.
EU will ihre Abhängigkeit von China verringern
Ifo-Präsident warnt:
Europa macht sich durch KI-Abhängigkeit verwundbar
Pleite in Osttirol
Fast 5 Mio. Euro! Immo-Firma schlittert in Konkurs
Krone Plus Logo
In Österreich
So viel Strom verbraucht Googles erste Serverfarm
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf