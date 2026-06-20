Neuer Abnehm-Trick soll Firma Milliarden bringen

Der entscheidende Praxistest: eine Expedition zum Mount Vinson in der Antarktis 2016. Nur mit seinen Mini-Snacks im Gebäck – rund 800 Kalorien pro Tag – bestieg er den Berg. Elf Tage lang. Die anderen hatten 60 Kilo Nahrung dabei, er nur drei. Er war als Erster oben. „Das hat mir bewiesen: Leistung hat nicht direkt etwas mit der Kalorienmenge zu tun.“