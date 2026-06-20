Deutschlands ältester Baum steht fast im Ländle

Besonders eindrucksvoll ist sie ja nicht, die „Ureibe“ von Steibis: Am Fuße des Hochgrats, rund 30 Minuten von der Talstation der gleichnamigen Seilbahn entfernt, duckt sie sich eher wie eine alte runzlige Hexe in die Landschaft und wirkt weit unscheinbarer als die mächtigen Tannen, Fichten und Eichen, die sie umgeben. Und doch hebt sich der Baum von allen anderen ab: So hat eine Probebohrung ergeben, dass die Eibe um die 1100 Jahre alt sein dürfte, vielleicht sogar 1300.