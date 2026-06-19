Iran macht Straße von Hormuz trotz US-Deal dicht

Die Infografik stellt die wichtigsten Inhalte des 14-Punkte-Plans zum Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran dar. Zu den zentralen Punkten gehören das Ende militärischer Operationen, die Öffnung der Straße von Hormuz, die Aussetzung von Sanktionen gegen iranische Öl- und Petrochemieprodukte und die Kontrolle des iranischen Nuklearprogramms. Eingefrorene iranische Gelder sollen freigegeben werden und ein Plan über 300 Milliarden Dollar zur wirtschaftlichen Entwicklung Irans ausgearbeitet werden. Ein abschließendes Abkommen soll innerhalb von 60 Tagen verhandelt werden. Quelle: APA.