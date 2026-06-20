„Der Umgang ist teilweise unter der Gürtellinie!“

Fehler einzugestehen, gehört da auch dazu. Stjepan Stazic, Ex-Profi, heute Funktionär und Spielervater bei BC Vienna, wünscht sich aber mehr: „Die Schiedsrichter müssen gefördert werden, wenn sie gut pfeifen und bestraft, wenn sie zu viele Fehlentscheidungen treffen.“ Ein System, das Rohacky & Co. allerdings nur sehr langsam integrieren können. „Weil wir dafür schlichtweg nicht genug Leute hatten.“ Die Offiziellen wachsen schließlich nicht auf Bäumen. Nebenberuflich für eine Spielgebühr von 190 Euro, ist der Geduldsfaden außerdem auch endenwollend. „Wir verlieren in den ersten sechs bis zehn Monaten extrem viele, weil der Umgang in den Hallen teilweise wirklich unter der Gürtellinie ist.“