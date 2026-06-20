Wienerin Sabrina WLK lässt sich Gesicht liften!

Der Busen, der Po, die Lippen, das Kinn: Sabrina WLKs Streben nach Schönheit kennt kein Ende. Doch geht die Influencerin jetzt einen Schritt zu weit? Die 29-jährige Wienerin hat nun sogar ihr Gesicht liften lassen. Was ihre Ärzte und sie selbst dazu sagen? Sasa Schwarzjirg hat sie gefragt.