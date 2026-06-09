Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Noyb vs. CRIF

Datenschützer planen Klage gegen Kreditauskunftei

Digital
09.06.2026 10:36
Bei den Klagen rechnet Noyb mit einem Gang durch alle Instanzen. Richter würden dies wohl vom ...
Bei den Klagen rechnet Noyb mit einem Gang durch alle Instanzen. Richter würden dies wohl vom Obersten Gerichtshof geklärt haben wollen, mutmaßte Max Schrems, der Chef der Datenschutz-NGO.(Bild: AP/Geert Vanden Wijngaert)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Dienstag bringen die Datenschützer von Noyb die erste Klage gegen die Kreditauskunftei CRIF ein. Der Unterlassungsklage wird heuer im zweiten Halbjahr noch eine Sammelklage folgen, kündigte Datenschützer Max Schrems an. Der Vorwurf: Die Kreditauskünfte von CRIF seien oft nicht aussagekräftig, könnten jedoch für die Betroffenen zu erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen führen – was CRIF zurückweist. Wer sich der Sammelklage anschließt, gehe kein finanzielles Risiko ein.

0 Kommentare

Mit der Unterlassungsklage will Noyb einerseits erreichen, dass CRIF so nicht weiterarbeiten darf. Andererseits hemme dies die Verjährung, sagte Schrems. Die Verbands- bzw. Abhilfeklage betreffe hingegen vergangene Schäden. Geht die Klage durch, wird den Klägern eine Entschädigung zugesprochen.

Bereits ab heute kann man sich an der Verbandsklage beteiligen. Vorausgesetzt, man ist älter als 18 Jahre, hat weder Inkasso-Forderungen noch eine Insolvenz und lebt seit zwei Jahren in Österreich. Die Finanzierung übernimmt Noyb. Nur im Erfolgsfall gehen von der zugesprochenen Entschädigung 39 Euro an Noyb. Die andere Variante: Man beteiligt sich im Voraus mit 19 Euro an den Prozesskosten. Und für Fördermitglieder ist die Teilnahme an der Verbandsklage ohnehin kostenlos.

Wirtschaftliche Nachteile
Der Handy- oder Stromvertrag kann nicht abgeschlossen werden, der Kreditantrag wird abgelehnt. Den Grund dafür wissen die wenigsten. Der entsprechende Credit Score der Kreditauskunftei CRIF schreibt diesen Personen eine schlechte Bonität zu. Allerdings basiert dieser Credit Score in 90 Prozent der Fälle nur auf allgemeinen Daten wie Alter, Geschlecht und Adresse der Person, sagte Schrems. Bei den übrigen Personen liegen Insolvenzen oder Meldungen von Inkassobüros vor. „Damit haben wir kein Problem“, so der Datenschützer.

CRIF weist Vorwürfe zurück
Ingrid Francisco, Datenschutzexpertin bei CRIF, hält entgegen, dass Personen ohne negative Finanzmeldungen immer einen „positiven mittelmäßigen Score“ haben, sodass sie „ungehindert am Wirtschaftsleben teilnehmen können“. CRIF habe 9,7 Millionen Datensätze, „im Wesentlichen“ Einzelpersonen, aber teilweise gebe es bei Einzelunternehmern Doppelmeldungen. Finanzdaten habe CRIF nicht zur Verfügung, neben den allgemeinen Daten würden aber auch beispielsweise häufige Umzüge, die Anzahl der Mailadressen und Telefonnummern oder die Dauer, wie lange jemand schon in der Datenbank ist, eingerechnet. Dass Frauen beispielsweise einen besseren Score haben, liege daran, dass – rein statisch – Frauen die bessere Zahlungsmoral haben.

Auch AK kritisiert CRIF
Unterstützung für das Vorgehen von Noyb kommt von der Arbeiterkammer (AK). Gabriele Zgubic, Leiterin der Abteilung Konsumentenpolitik der AK Wien, empfahl Konsumentinnen und Konsumenten im Ö1-„Morgenjournal“, sich der geplanten Sammelklage anzuschließen. Sie kritisierte die Berechnung der Bonität als intransparente „Blackbox“. Für die Beurteilung der Kreditwürdigkeit dürften aus Sicht der AK lediglich individuelle negative Zahlungserfahrungen wie Inkassoforderungen oder Insolvenzen herangezogen werden, nicht aber allgemeine Daten wie der Wohnort. Zudem forderte Zgubic strengere gesetzliche Regelungen darüber, welche Daten Wirtschaftsauskunfteien für welche Zwecke sammeln und verwenden dürfen.

Adresse und andere Faktoren entscheiden
Dass die Credit Scores oft nicht zutreffend sind, zeige sich etwa am Beispiel des verstorbenen Milliardärs Dietrich Mateschitz, dem von CRIF eine leicht unterdurchschnittliche Bonität von 540 Punkten zugeschrieben wurde, kritisiert Schrems. Frauen bekommen tendenziell einen besseren Score als Männer. Mit zunehmendem Alter steigt automatisch die Punktezahl. Aber vor allem die Adresse ist für die Bonität essenziell. Wer am Land wohnt, hat einen besseren Score als Städter. Bei einem Umzug von Wien nach Kärnten habe sich bei einer Person der Score um 150 Punkte verbessert, sagte Schrems. Die Scores reichen demnach von 250 bis 700 Punkten.

Die Daten bezieht CRIF hauptsächlich von AZDirect, einer Tochter des Bertelsmann Konzerns, von DPIT, einem Anbieter von Adressen sowie bei Firmendaten von der Compass-Gruppe. Aber auch diverse offizielle Register wie das Gewerbeinformationssystem (GISA) oder das Vereinsregister werden herangezogen, um an Daten zu kommen. Wobei laut Gesetz für Direktmarketingzwecke erhobene Personendaten nicht für Auskunfteien verwendet werden dürfen, so Noyb. Laut Francisco werden Daten der Adressfirmen nur zur Identifikation der Personen und nicht zur Berechnung des Scores verwendet.

Verifizierung über Anfragen
Die Daten werden zum Teil auch über Anfragen der Firmen zu ihren Kunden überprüft. Beantragt ein Kunde einen Mobilfunkvertrag, muss er sich ausweisen. Über die Abfrage einer Bonitätsauskunft durch das Telekomunternehmen weiß CRIF, dass die Kundendaten richtig sind, merkte Schrems an. Magenta habe CRIF jedoch keine Einwilligung gegeben, die Anfragen zu verwenden. Wird der Credit Score für eine maßgebliche Entscheidung herangezogen, bräuchte es die Einwilligung der Betroffenen, sagt Schrems.

Lesen Sie auch:
Noyb wurde vom österreichischen Datenschützer Max Schrems gegründet.
Noyb sieht Mängel
Kreditauskunftei CRIF in der Datenschutz-Kritik
25.09.2025
Datenschutz
Schrems nimmt Kreditauskunftei ins Visier
03.06.2025
Wegen Online-Zwang
Datenschützer reichen Beschwerde gegen Ubisoft ein
28.04.2025

Ganz grundsätzlich beruft sich Francisco darauf, dass der Score keine Bonitätsprüfung darstelle, sondern die „Ausfallswahrscheinlichkeit“ für eine Zahlung statistisch berechne. Die Scores seien der Datenschutzbehörde vorgestellt worden, „es gab keine Beanstandung“. Die Branche habe ein „berechtigtes Interesse“ an den Daten, das habe die Datenschutzbehörde noch nie in Frage gestellt und das erlaube die Verwendung der Daten ohne Einwilligung.

Betroffene müssten allerdings informiert werden, wenn sie in eine Datei aufgenommen werden, sagt Schrems. Francisco beruft sich auf das Gesetz, wonach „spätestens“ bei der ersten Nutzung des Datensatzes die Information fließen müsse, nicht schon bei der Erhebung der Informationen. Beim Online-Einkauf stimme man in der Regel mit dem Click auf die Datenschutzbestimmungen zu, dass eine Abfrage bei CRIF (oder einer anderen Auskunftei) getätigt wird, eine konkrete Information, dass ein Datensatz gefunden wurde, fließe dann aber nicht mehr, räumt sie ein.

Gang durch alle Instanzen
Bei den Klagen rechnet Noyb mit einem Gang durch alle Instanzen. Richter würden dies wohl vom Obersten Gerichtshof geklärt haben wollen, mutmaßte Schrems. Nachteile für jene, die sich an der Sammelklage beteiligen, sieht er nicht. Man klage auf Entschädigung, nicht auf Löschung der Daten. Denn: Wer nicht in der Datenbank von CRIF aufscheint, kann ebenfalls Probleme bekommen, Verträge abzuschließen. Daher sollte man nicht die Löschung der Daten beantragen, warnte Schrems.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
09.06.2026 10:36
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Alter PlayStation-Hit
Dieser Spieleheld kehrt nach fast 20 Jahren zurück
Krone Plus Logo
Rundgang mit Krone+
ICRA 2026 in Wien: So nah ist die Robo-Revolution
Krone Plus Logo
Krone+ testet für Sie
Xiaomi 17T (Pro): Leica-Handy mit Schönheitsfehler
Krone Plus Logo
Mit Display & Rekorder
„KI-Stöpsel“ Soundcore Liberty 5 Pro (Max) im Test
Krone Plus Logo
Staat gegen Privat
China oder Bezos: Wer landet zuerst am Mondsüdpol?
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
226.811 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Tennis
Darum kommt Thomalla nicht zum French-Open-Finale
133.404 mal gelesen
Seit 2021 ein Paar: Sophia Thomalla und Alexander Zverev (re.)
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
103.952 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
1652 mal kommentiert
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
1509 mal kommentiert
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Innenpolitik
ÖVP und SPÖ wollen die Parteienförderung erhöhen
1450 mal kommentiert
NEOS-Abgeordnete Sophie Wotschke wehrt sich gegen Pläne zur Erhöhung der Förderung für Parteien ...
Mehr Digital
Noyb vs. CRIF
Datenschützer planen Klage gegen Kreditauskunftei
Nach Anthropic, OpenAI
KI-Schwergewicht Perplexity plant Börsengang 2028
KI für das Militär
US-Regierung kontert Vorwürfen von Anthropic
Halbleiter-Hochburg
Südkorea verzeichnet dank KI-Boom Rekordwachstum
„Keine Geschäfte mehr“
USA stufen chinesische Konzerne als Bedrohung ein

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf