Datenschützer planen Klage gegen Kreditauskunftei

Betroffene müssten allerdings informiert werden, wenn sie in eine Datei aufgenommen werden, sagt Schrems. Francisco beruft sich auf das Gesetz, wonach „spätestens“ bei der ersten Nutzung des Datensatzes die Information fließen müsse, nicht schon bei der Erhebung der Informationen. Beim Online-Einkauf stimme man in der Regel mit dem Click auf die Datenschutzbestimmungen zu, dass eine Abfrage bei CRIF (oder einer anderen Auskunftei) getätigt wird, eine konkrete Information, dass ein Datensatz gefunden wurde, fließe dann aber nicht mehr, räumt sie ein.