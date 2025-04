Datenschützer reichen Beschwerde gegen Ubisoft ein

150 Mal Verbindung zu externen Servern in nur zehn Minuten

Ein verpflichtendes Auskunftsersuchen des Beschwerdeführers brachte großen Informationsaustausch ans Licht. Ubisoft gab an, eine eindeutige Kennung des Beschwerdeführers zu haben, ebenso Informationen darüber, wann das jeweilige Spiel gestartet und beendet wurde. Der Beschwerdeführer stellte zudem fest, dass in einem Zeitraum von nur zehn Minuten 150 Mal eine Verbindung zu externen Servern hergestellt wurde. „Zu den Datenempfängern gehören Google, Amazon und das US-Softwareunternehmen Datadog“, so noyb.