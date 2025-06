Schrems nimmt Kreditauskunftei ins Visier

Rund 90 Prozent der Bewertungen würden laut Noyb auf allgemeine Daten wie Wohnort, Alter und Geschlecht beruhen. „Die CRIF hat eine Art privates Melderegister mit den Daten fast aller Leute in Österreich aufgebaut“, so Max Schrems, Vorstandsvorsitzender von Noyb. „Aus diesen Daten wird dann ein höchst fragwürdiger ,Score‘ zu jedem Menschen berechnet und an andere Unternehmen verkauft.“ Und für Personen, die nicht in der Datenbank der Kreditauskunftei sind, wird anhand der Daten in der Anfrage ein Score ermittelt. Wer sich aus der Datenbank löschen lassen will, könnte daher eine schlechtere Bewertung erhalten.