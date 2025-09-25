Kreditauskunftei CRIF in der Datenschutz-Kritik

Insolvenzen werden schneller gelöscht als Zahlungsverzug

Von rund 10 Prozent der Personen in Österreich verfügt die Kreditauskunftei laut den Datenschützern über Daten zur Zahlungserfahrung. Dabei handle es sich meist um Inkasso-Forderungen, auch wenn diese bereits bezahlt wurden. Übersteige der Betrag 20 Euro, werde diese Information bis zu 7 Jahre gespeichert, so der Vorwurf von Noyb. Unter den 2440 Testpersonen fanden sich nur 15 Insolvenzen. Noyb vermutet, dass dies auf eine EuGH-Rechtssprechung zurückzuführen ist. Demnach müssen diese Daten nach einem Jahr gelöscht werden. „Die Logik, warum eine Insolvenz schnell gelöscht wird, eine zu spät bezahlte Rechnung aber nicht, erschließt sich uns nicht“, sagte Schrems. Aber auch hier sieht sich die Kreditauskunftei im Recht: Man setze alle Datenschutzgesetze konsequent um. „Daten werden gelöscht, sobald die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind“, teilte CRIF weiters mit.