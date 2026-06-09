Chipkonzern Intel zieht Google-Großauftrag an Land

Die Intel-Aktie legte nach dem Bericht daraufhin im frühen Handel um mehr als neun Prozent zu. Ein solcher Deal wäre ein wichtiger Erfolg für das Auftragsfertigungsgeschäft des Konzerns. Denn dieser kämpft darum, seine führende Position in der Chipherstellung zurückzuerobern, die er nach Managementfehlern an die taiwanische TSMC verloren hat.