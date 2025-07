Wie Intel vom Branchenprimus zum Sorgenkind wurde

Die Turbulenzen zeigen sich nicht nur an Stellenkürzungen: Nach 15 Prozent im Vorjahr will man weitere 25 Prozent der Mitarbeiter freisetzen – 25.000 Jobs sind bedroht. Die Krise äußert sich auch in einer für Intel-Verhältnisse starken Management-Fluktuation: In den ersten 40 Jahren des Bestehens hatte Intel vier Präsidenten und CEOs – auf Gründer Gordon Moore folgten, jeweils rund ein Jahrzehnt am Ruder, Andy Grove, Craig Barrett und Paul Otellini. Nachdem 2013 der später über eine Affäre mit einer Mitarbeiterin gestolperte Brian Krzanich ans Ruder gekommen war, wurde es turbulenter. In den vergangenen zwölf Jahren waren sechs verschiedene (Übergangs-)CEOs am Ruder. Vor allem Otellini und Krzanich machten einen Fehler, der Intel noch heute zu schaffen macht.