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Austria goes Zrce

Mega-Jubiläum begeisterte tausende Festival-Fans

Oberösterreich
25.07.2026 17:00
Ein Ausblick, der alles sagt: Sonne, Palmen, Strand, Meer und die legendären Clubs am Zrce Beach ...
Ein Ausblick, der alles sagt: Sonne, Palmen, Strand, Meer und die legendären Clubs am Zrce Beach in Novalja.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Eine Woche voller Sonne, Musik und Emotionen liegt hinter den tausenden Gästen von Austria goes Zrce (AGZ). Zum zehnjährigen Jubiläum zeigte das von der „Krone“ präsentierte Kult-Festival auf der kroatischen Halbinsel Pag einmal mehr, warum es für viele längst mehr als nur ein Urlaub ist.

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Mit Stars wie Andreas Gabalier, DJ Ötzi, GZUZ, Glueboys, Bausa, Cascada, den Edlseern, den Jungen Zillertalern und vielen weiteren Acts wurde gefeiert, getanzt und gesungen. Doch das eigentliche Erfolgsrezept von Austria goes Zrce ist seit zehn Jahren ein anderes: die Menschen.

Johanna M. Auer und Vivien Daniel (v. l.) aus Ostermiething begeisterten mit ihrem Gesang beim ...
Johanna M. Auer und Vivien Daniel (v. l.) aus Ostermiething begeisterten mit ihrem Gesang beim AGZ-Closing.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Andreas Gabalier verwandelte den Zrce Beach in ein riesiges Open-Air-Wohnzimmer, in dem er die ...
Andreas Gabalier verwandelte den Zrce Beach in ein riesiges Open-Air-Wohnzimmer, in dem er die partybegeisterten Fans völlig zum Ausrasten brachte.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Die Glueboys vergnügten sich nach ihrem Auftritt am Hotelpool.
Die Glueboys vergnügten sich nach ihrem Auftritt am Hotelpool.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Sonnenaufgänge nach durchfeierter Nacht
Es sind die Begegnungen am Pool, die gemeinsamen Nächte unter dem Sternenhimmel, die Sonnenaufgänge nach einer durchfeierten Nacht und die Freundschaften, die entstehen und oft ein Leben lang halten. Genau dieses besondere Lebensgefühl machte auch die Jubiläumsausgabe zu etwas Außergewöhnlichem. Kein Wunder, dass für viele schon bei der Heimreise die Sehnsucht nach dem nächsten Jahr beginnt.

„Emotional wie selten zuvor“
Auch Veranstalter Martin Reitstätter resümiert zufrieden: „Die Stimmung war einmalig, familiär und – vor allem für mich – emotional wie selten zuvor. Mir ging oft durch den Kopf, wie wir einst gestartet sind und was jetzt daraus geworden ist.“ Seine Pläne für 2027 will der Mühlviertler noch nicht preisgeben, nur soviel: Man will einige AGZ-Fan-Act-Wünsche erfüllen.

Ab Montag, 9 Uhr, gibt’s bereits die ersten Early Bird Tickets für 2027: Austria goes Zrce

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