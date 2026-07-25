Mega-Jubiläum begeisterte tausende Festival-Fans

Sonnenaufgänge nach durchfeierter Nacht

Es sind die Begegnungen am Pool, die gemeinsamen Nächte unter dem Sternenhimmel, die Sonnenaufgänge nach einer durchfeierten Nacht und die Freundschaften, die entstehen und oft ein Leben lang halten. Genau dieses besondere Lebensgefühl machte auch die Jubiläumsausgabe zu etwas Außergewöhnlichem. Kein Wunder, dass für viele schon bei der Heimreise die Sehnsucht nach dem nächsten Jahr beginnt.