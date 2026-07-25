Mega-Jubiläum begeisterte tausende Festival-Fans

Eine Woche voller Sonne, Musik und Emotionen liegt hinter den tausenden Gästen von Austria goes Zrce (AGZ). Zum zehnjährigen Jubiläum zeigte das von der „Krone“ präsentierte Kult-Festival auf der kroatischen Halbinsel Pag einmal mehr, warum es für viele längst mehr als nur ein Urlaub ist.
Mit Stars wie Andreas Gabalier, DJ Ötzi, GZUZ, Glueboys, Bausa, Cascada, den Edlseern, den Jungen Zillertalern und vielen weiteren Acts wurde gefeiert, getanzt und gesungen. Doch das eigentliche Erfolgsrezept von Austria goes Zrce ist seit zehn Jahren ein anderes: die Menschen.
Sonnenaufgänge nach durchfeierter Nacht
Es sind die Begegnungen am Pool, die gemeinsamen Nächte unter dem Sternenhimmel, die Sonnenaufgänge nach einer durchfeierten Nacht und die Freundschaften, die entstehen und oft ein Leben lang halten. Genau dieses besondere Lebensgefühl machte auch die Jubiläumsausgabe zu etwas Außergewöhnlichem. Kein Wunder, dass für viele schon bei der Heimreise die Sehnsucht nach dem nächsten Jahr beginnt.
„Emotional wie selten zuvor“
Auch Veranstalter Martin Reitstätter resümiert zufrieden: „Die Stimmung war einmalig, familiär und – vor allem für mich – emotional wie selten zuvor. Mir ging oft durch den Kopf, wie wir einst gestartet sind und was jetzt daraus geworden ist.“ Seine Pläne für 2027 will der Mühlviertler noch nicht preisgeben, nur soviel: Man will einige AGZ-Fan-Act-Wünsche erfüllen.
Ab Montag, 9 Uhr, gibt’s bereits die ersten Early Bird Tickets für 2027: Austria goes Zrce
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