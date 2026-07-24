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Steirer am Partystrand

Das war der wohl zünftigste Frühschoppen Kroatiens

Austria goes Zrce
24.07.2026 10:35
Der zweite Austria-goes-Zrce-Frühschoppen verwandelte den Partyclub Kalypso in einen riesigen ...
Der zweite Austria-goes-Zrce-Frühschoppen verwandelte den Partyclub Kalypso in einen riesigen Partystadl.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Wo sonst internationale DJs für Partystimmung sorgen, übernahmen diesmal wieder die Edlseer das Kommando. Beim zweiten Austria-goes-Zrce-Frühschoppen wurde der Partyclub kurzerhand zum Partystadl – mit tausenden feiernden Besuchern, bester Stimmung und jeder Menge steirischem Flair. Warum Frontmann Fritz Kristoferitsch danach noch eine besondere Bitte an seine Fans richtete.

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Des muass a Steirer sein“ – kaum ein Lied passt besser zum zweiten Austria-goes-Zrce-Frühschoppen als der Hit der Edlseer. Denn vor der Bühne im „Krone“-Party-stadl Kalypso schien es tatsächlich, als hätte die halbe Steiermark den Weg an den kroatischen Partystrand gefunden. Zwischen Biergläsern, Dirndln, Lederhosen und ausgelassener Stimmung wurde geschunkelt, mitgesungen und gefeiert, als läge der Zrce Beach plötzlich mitten im grünen Herzen Österreichs.

Die Edlseer: Manfred, Andreas und Fritz (v. links) vor dem „Krone“-Partystadl am Zrce Beach.
Die Edlseer: Manfred, Andreas und Fritz (v. links) vor dem „Krone“-Partystadl am Zrce Beach.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

„Genau das zeigt, das Musik verbindet“
Die drei Steirer konnten ihr Staunen kaum verbergen. „Schon im Vorjahr war die Stimmung großartig, aber heuer hat sie das noch einmal getoppt. Da stehen so viele junge Leute vor der Bühne und singen unsere Lieder textsicher mit. Genau das zeigt, dass Musik verbindet – egal, ob Volksmusik oder DJ“, war Frontmann Fritz Kristoferitsch begeistert.

Tausende partybegeisterte Besucher feierten ausgelassen zu Edlseer-Hits wie „Dancing Star“ oder ...
Tausende partybegeisterte Besucher feierten ausgelassen zu Edlseer-Hits wie „Dancing Star“ oder „A Musikant im Trachteng’wand“.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

„Ich will kein Geschenk“
Der „Krone“ erzählte er danach noch von seinem Wunsch zum bevorstehenden runden Geburtstag: „Ich will kein Geschenk, stattdessen wäre ich überglücklich, wenn unsere Fans mit einem Los unsere Charity-Aktion unterstützen.“ Von 4. bis 6. September steigt in Bad Waltersdorf das Thermenfestival mit einem Charity-Tag unter dem Motto „Harley trifft Puch“ zu Kristoferitschs 50er. Der Tombola-Erlös kommt der Kinderkrebshilfe zugute, als Hauptpreis wartet eine Harley-Davidson.

Mit dabei sind unter anderem die Stoanis, die Zellberg Buam, die Kastelruther Spatzen und Semino Rossi. Infos und Lose: Die Edlseer

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