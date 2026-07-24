Das war der wohl zünftigste Frühschoppen Kroatiens

„Genau das zeigt, das Musik verbindet“

Die drei Steirer konnten ihr Staunen kaum verbergen. „Schon im Vorjahr war die Stimmung großartig, aber heuer hat sie das noch einmal getoppt. Da stehen so viele junge Leute vor der Bühne und singen unsere Lieder textsicher mit. Genau das zeigt, dass Musik verbindet – egal, ob Volksmusik oder DJ“, war Frontmann Fritz Kristoferitsch begeistert.