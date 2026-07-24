Das war der wohl zünftigste Frühschoppen Kroatiens

Wo sonst internationale DJs für Partystimmung sorgen, übernahmen diesmal wieder die Edlseer das Kommando. Beim zweiten Austria-goes-Zrce-Frühschoppen wurde der Partyclub kurzerhand zum Partystadl – mit tausenden feiernden Besuchern, bester Stimmung und jeder Menge steirischem Flair. Warum Frontmann Fritz Kristoferitsch danach noch eine besondere Bitte an seine Fans richtete.
Des muass a Steirer sein“ – kaum ein Lied passt besser zum zweiten Austria-goes-Zrce-Frühschoppen als der Hit der Edlseer. Denn vor der Bühne im „Krone“-Party-stadl Kalypso schien es tatsächlich, als hätte die halbe Steiermark den Weg an den kroatischen Partystrand gefunden. Zwischen Biergläsern, Dirndln, Lederhosen und ausgelassener Stimmung wurde geschunkelt, mitgesungen und gefeiert, als läge der Zrce Beach plötzlich mitten im grünen Herzen Österreichs.
„Genau das zeigt, das Musik verbindet“
Die drei Steirer konnten ihr Staunen kaum verbergen. „Schon im Vorjahr war die Stimmung großartig, aber heuer hat sie das noch einmal getoppt. Da stehen so viele junge Leute vor der Bühne und singen unsere Lieder textsicher mit. Genau das zeigt, dass Musik verbindet – egal, ob Volksmusik oder DJ“, war Frontmann Fritz Kristoferitsch begeistert.
„Ich will kein Geschenk“
Der „Krone“ erzählte er danach noch von seinem Wunsch zum bevorstehenden runden Geburtstag: „Ich will kein Geschenk, stattdessen wäre ich überglücklich, wenn unsere Fans mit einem Los unsere Charity-Aktion unterstützen.“ Von 4. bis 6. September steigt in Bad Waltersdorf das Thermenfestival mit einem Charity-Tag unter dem Motto „Harley trifft Puch“ zu Kristoferitschs 50er. Der Tombola-Erlös kommt der Kinderkrebshilfe zugute, als Hauptpreis wartet eine Harley-Davidson.
Mit dabei sind unter anderem die Stoanis, die Zellberg Buam, die Kastelruther Spatzen und Semino Rossi. Infos und Lose: Die Edlseer.
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