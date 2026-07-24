Neue Buhlschaft im Talk und 90er-Legenden in Wien

Eine fulminante „Jedermann“-Premiere in Salzburg mit einem freizügigen Philipp Hochmair und der neuen Buhlschaft Roxane Duran sorgte diese Woche für Gesprächsstoff. Gleichzeitig sorgten in Wien auf der Donauinsel 90er‑Ikonen wie Dr. Alban, East 17 und Loona für Nostalgie pur. Das Beste aus der Society-Welt zeigt Birgit Waldsam in Adabei Prime.