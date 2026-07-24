Pinzgauer verwandelten ihren Hit in Zrce-Hymne

Manche Songs passen einfach überall. Zumindest dann, wenn Sommer, Freunde und gute Stimmung zusammentreffen. Genau das bewiesen die Glueboys bei ihrem zweiten Auftritt beim von der „Krone“ präsentierten Austria goes Zrce. Die Pinzgauer sorgten im legendären Papaya Club einmal mehr für ausgelassene Partystimmung – und lieferten den passenden Soundtrack für eine lange Nacht am kroatischen Partystrand.
„Wir haben noch eine Schippe draufgelegt“
Dass sie sich am Zrce Beach längst pudelwohl fühlen, war von der ersten Minute an spürbar. „Im Vorjahr war es schon megacool, aber heuer haben wir noch einmal eine Schippe draufgelegt. Es war total genial, wir hatten jede Menge Spaß. Wir würden den Auftritt sogar unter die Top fünf ever einordnen“, schwärmte Maximilian Stöckl nach der Show. Für den besonderen Anlass hatten sich die Jungs sogar eine kleine Überraschung einfallen lassen. Ihre aktuelle Hit-Single „Lignano“ wurde kurzerhand an den Schauplatz angepasst.
„Lignano passt für die gesamte Adria“
Aus der Zeile „I muss nur zwamoi falsch abbiegen und schon bin i in Italien“ wurde live „...und schon bin i in Kroatien“. Das Publikum feierte die spontane Textänderung lautstark und sang jede Zeile mit. Es geht um dieses besondere LebensgefühlEinen eigenen Zrce-Song bräuchte es nicht. „Lignano passt für die gesamte Adria. Es geht weniger um einen konkreten Ort als um dieses besondere Lebensgefühl – Sommer, Freunde und gemeinsam eine gute Zeit haben“, so Isaak Kaserer.
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