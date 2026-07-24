Pinzgauer verwandelten ihren Hit in Zrce-Hymne

„Wir haben noch eine Schippe draufgelegt“

Dass sie sich am Zrce Beach längst pudelwohl fühlen, war von der ersten Minute an spürbar. „Im Vorjahr war es schon megacool, aber heuer haben wir noch einmal eine Schippe draufgelegt. Es war total genial, wir hatten jede Menge Spaß. Wir würden den Auftritt sogar unter die Top fünf ever einordnen“, schwärmte Maximilian Stöckl nach der Show. Für den besonderen Anlass hatten sich die Jungs sogar eine kleine Überraschung einfallen lassen. Ihre aktuelle Hit-Single „Lignano“ wurde kurzerhand an den Schauplatz angepasst.