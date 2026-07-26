Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Festspiele starten

Für die Eröffnung setzt Polizei auf Drohnenabwehr

Salzburg
26.07.2026 06:45
Im vergangenen Jahr wurde der Festakt in der Felsenreitschule von einer Protestaktion ...
Im vergangenen Jahr wurde der Festakt in der Felsenreitschule von einer Protestaktion überschattet. Heuer wollen Festspiele und Polizei auf alle Möglichkeiten vorbereitet sein.(Bild: Krone KREATIV/Markus Tschepp, Maximilian Kronberger)
Porträt von Matthias Nagl
Von Matthias Nagl

Nach der großen Panne 2025 in Form einer Protestaktion beim Festakt haben die Salzburger Festspiele und die Exekutive ihre Konzepte für den großen Politikerauflauf am heutigen Sonntag überarbeitet. Unterstützung für die Beamten kommt heuer sogar aus der Luft ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Nervosität vor der Festspiel-Eröffnung ist nach dem Super-GAU im vergangenen Jahr mit aufsehenerregender Protestaktion heuer besonders groß. Wird alles gutgehen? Reichen die Sicherheitsvorkehrungen aus? Bei den Festspielen und bei der Polizei ist man davon überzeugt.

Die Zutrittskontrollen etwa sollen heuer deutlich strenger sein. In die Detailpläne war auch die Polizei involviert, obwohl für die Sicherheit im Haus die Festspiele zuständig sind. „Wir haben mitgeholfen und uns angesehen, welche Sicherheitskonzepte anzupassen sind“, sagt Landespolizeidirektor Bernhard Rausch.

Die Polizei hat ein Großaufgebot im Einsatz, das die hochrangigen Gäste bei der Eröffnung der ...
Die Polizei hat ein Großaufgebot im Einsatz, das die hochrangigen Gäste bei der Eröffnung der Festspiele am Sonntag beschützen soll.(Bild: Markus Tschepp)

Wie viele Beamten im Einsatz sind, will Salzburgs oberster Polizist nicht verraten. Neben „ausreichend zivilen und uniformierten Kräften“ werden auch Spezialkräfte wie die Cobra und das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung im Einsatz sein.

Neue Abwehr kann illegale Drohnen umlenken
Erstmals wird heuer bei der Eröffnung auch die Drohnenabwehr der Polizei beteiligt sein. Dabei handelt es sich laut Rausch um ein technisches System, das in illegale Drohnenflüge eingreifen kann. Die Fluggeräte können dann zur Landung gezwungen oder zu einem definierten Punkt dirigiert werden. Die Drohnenabwehr ist nahe dem Festspielhaus stationiert.

Lesen Sie auch:
Die Gäste sollen dieses Jahr besser geschützt werden.
Krone Plus Logo
Polizei hat gelernt
Erhöhte Sicherheit nach Panne bei den Festspielen
19.07.2026

Hochrangige internationale Gäste sind heuer eher die Ausnahme. Der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis ist am Sonntagabend Gast von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) bei der Opernpremiere von Carmen, nicht aber bei der Eröffnung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
26.07.2026 06:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Nach dem Anschlag auf der Berliner Pride sucht die Polizei nach Abdul B. (kleines Bild)
Foto veröffentlicht
Anschlag in Berlin: Polizei fahndet nach Abdul B.
Feuerwehrmann in Spanien
„Nicht zu löschen“
Feuerhölle: 1400 Fußballfelder brennen pro Stunde
Aufnahmen zeigen den Verdächtigen, wie er sich ungeniert mit dem Golfwagen aus dem Staub macht.
Bei der Tat gefilmt
„Insider“ nahm 15.000-Euro-Golfbag einfach mit
Einsatzkräfte bei der Spurensicherung in Stuttgart
Weiter in Lebensgefahr
Frau in Stuttgart angezündet: Täter ist Ehemann
Der 20-Jährige, der einen Bankmitarbeiter in Regensburg getötet haben soll, ist seit Freitag in ...
Details aus Regensburg
Verdächtiger kündigte Banküberfall per Zettel an
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Spiel war manipuliert, es geht nur um das Geld“
139.212 mal gelesen
Nach dem Finale sahen in den sozialen Medien viele Verschwörungstheoretiker Argentinien ...
Steiermark
Aus Fahrzeug geschleudert: 57-jähriger Steirer tot
120.666 mal gelesen
Tragische Bilder: Das Mopedauto nach der Kollision, der Lenker erlag seinen Verletzungen.
Oberösterreich
Nach Elektroschocker-Affäre droht nun das Aus
102.801 mal gelesen
Krone Plus Logo
Marina und Ambros R. wollen weiterhin Pächter des Erlebnisbades Frankenmarkt bleiben.
Wirtschaft
Terror im Roten Meer: Warum der Ölpreis explodiert
994 mal kommentiert
Wie im Jahr 2024 (Bild) griff die Houthi-Miliz auch jetzt Öltanker im Roten Meer an. Die von der ...
Österreich
Österreich könnte bald erneut zum Backofen werden
911 mal kommentiert
Österreich kommt erneut ins Schwitzen: Die nächste Hitzewelle kündigt sich an. (Symbolbild)
Innenpolitik
ÖVP schmeißt Ruck raus – neuer Machtkampf droht
886 mal kommentiert
In der ÖVP ist der Parteiausschluss des Chefs der Wiener Wirtschaftskammer und des schwarzen ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf