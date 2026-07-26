Für die Eröffnung setzt Polizei auf Drohnenabwehr

Neue Abwehr kann illegale Drohnen umlenken

Erstmals wird heuer bei der Eröffnung auch die Drohnenabwehr der Polizei beteiligt sein. Dabei handelt es sich laut Rausch um ein technisches System, das in illegale Drohnenflüge eingreifen kann. Die Fluggeräte können dann zur Landung gezwungen oder zu einem definierten Punkt dirigiert werden. Die Drohnenabwehr ist nahe dem Festspielhaus stationiert.