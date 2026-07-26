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Große Schrecksekunde

Tour de France: Zaun rettet Radprofi vor Abgrund

Sport-Mix
26.07.2026 06:37
Der Sicherheitszaun rettete Sepp Kuss.
Der Sicherheitszaun rettete Sepp Kuss.(Bild: x.com/RNBWCV)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Große Schrecksekunde bei der Tour de France: Ein Sicherheitszaun rettete Radprofi Sepp Kuss vor dem Abgrund.

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Kurz vor der Zieleinfahrt lief es für Kuss auf der 20. Etappe am Samstag nicht rund: Der Teamkollege des während dieser Tour ausgeschiedenen Mitfavoriten Jonas Vingegaard stürzte erst einmal. Und dann noch ein zweites Mal bei einer Abfahrt.

Dank eines vor dem Abhang schützenden Fangnetzes wurde der US-Amerikaner noch vor schwerwiegenden Folgen geschützt.

„Ich bin glimpflich davongekommen“
Zu dem Zeitpunkt war der Profi auf dem Weg zum Etappensieg, doch er wurde während seines Sturzes noch von Richard Carapaz überholt.

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„Ich selbst hatte keine große Angst“, sagte Kuss später im französischen TV, schränkte aber ein: „Ich bin glimpflich davongekommen.“

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