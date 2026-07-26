Kitz ist für alles gerüstet – ob hart oder rot!

Die „Generali Open 2026“ sind geschlagen – und nach dem letzten Aufschlag durften die Verantwortlichen höchst zufrieden bilanzieren. Wie es mit dem „Tennis-Klassiker der Alpen“ nach der 83. Auflage 2027 jedoch weitergehen wird, ist noch offen. Aber die Zukunft könnte durchaus eine rosige sein.