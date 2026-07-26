Kitz ist für alles gerüstet – ob hart oder rot!

Die „Generali Open 2026“ sind geschlagen – und nach dem letzten Aufschlag durften die Verantwortlichen höchst zufrieden bilanzieren. Wie es mit dem „Tennis-Klassiker der Alpen“ nach der 83. Auflage 2027 jedoch weitergehen wird, ist noch offen. Aber die Zukunft könnte durchaus eine rosige sein.
Rundum Gesichter mit einem breiten Lächeln. Ob beim umtriebigen Turnier-Direktor Alexander Antonitsch, beim innovativ-denkenden Veranstalter Herbert Günther oder dem besonnenen Geschäftsführer der „Generali Open“, Florian Zinnagl. Geschweige bei den vielen Fans: Die 82. Auflage des Sandklassikers am Fuße des Hahnenkamms war eine der erfolgreichsten.
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