„Ohne die beiden wären wir nicht da, wo wir sind“

„Als ich es gehört habe, habe ich auf der Homepage des Verbands nachgesehen und festgestellt, dass in der Hall of Fame bisher nur Spieler, Coaches und Referees zu finden sind“, musste Christopher D. Ryan „das erstmal sacken lassen.“ Der TV-Kommentator (ORF, RedBull/Servus) und Print-Kollege Manfred Schlitzer (Sportmagazin/Sportwoche) sind die ersten Journalisten, die in den erlauchten Kreis der Hall of Fame des rot-weiß-roten Football aufgenommen wurden. Mit ihnen sind es bisher 38 Personen und das Pionier-Team der Vienna Ramblocks.