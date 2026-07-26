„Ohne die beiden wären wir nicht da, wo wir sind“

Die Austrian Bowl XLI in der Südstadt war auch in diesem Jahr wieder das „Klassentreffen“ der heimischen Football-Szene. Neben dem Sieg der Graz Giants mit 16:14 gegen die Danube Dragons feierten die Damen der Tirol Raiders ihren Sieg in der Ladies Bowl gegen die Salzburg Ducks. Und erstmals wurden zwei Herren in die Hall of Fame aufgenommen, die selbst nie auf dem Feld standen . . .
„Als ich es gehört habe, habe ich auf der Homepage des Verbands nachgesehen und festgestellt, dass in der Hall of Fame bisher nur Spieler, Coaches und Referees zu finden sind“, musste Christopher D. Ryan „das erstmal sacken lassen.“ Der TV-Kommentator (ORF, RedBull/Servus) und Print-Kollege Manfred Schlitzer (Sportmagazin/Sportwoche) sind die ersten Journalisten, die in den erlauchten Kreis der Hall of Fame des rot-weiß-roten Football aufgenommen wurden. Mit ihnen sind es bisher 38 Personen und das Pionier-Team der Vienna Ramblocks.
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