„Bei einer Verurteilung hätte ich mich umgebracht“

Die Landschaft wirkt fast so, als hätte ein Maler sie gezeichnet; in ihrer fast schon kitschigen Schönheit. Mit den sanften Hügeln, dem satten Grün. Hier, in der Idylle, im südweststeirischen Wies, steht Christian Reiterer nun auf der Veranda seines Weinguts, er schaut auf die Rebfelder vor ihm und sagt leise: „Ich liebe die Natur, sie ist mir so sehr abgegangen, in dieser fürchterlichen Zeit.“