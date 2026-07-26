Zahlreiche Unfälle blockierten die Urlaubsstrecken

Reiseverkehr trifft auf Festival-Gäste: Während in Nordrhein-Westfalen für rund 3,5 Millionen deutsche Schüler und deren Eltern die Ferien begonnen haben, steht am Sonntag in Salzburg die Festspieleröffnung an. Beides bringt einiges an Verkehr mit sich. Für heute wird erneut Stau-Chaos befürchtet