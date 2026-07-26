Zahlreiche Unfälle blockierten die Urlaubsstrecken

Reiseverkehr trifft auf Festival-Gäste: Während in Nordrhein-Westfalen für rund 3,5 Millionen deutsche Schüler und deren Eltern die Ferien begonnen haben, steht am Sonntag in Salzburg die Festspieleröffnung an. Beides bringt einiges an Verkehr mit sich. Für heute wird erneut Stau-Chaos befürchtet
Festspielzeit ist auch Ferienzeit! So treffen vor allem in Salzburg reiselustige Urlauber auf zahlungskräftige Kulturgäste. Der ÖAMTC warnte bereits vor dem Wochenende vor erneutem Stauchaos, vor allem auf den Autobahnen südwärts.
So schlimm wie angekündigt ist es am Samstag nicht gekommen. In der Landeshauptstadt spießte es sich an den Einfahrtsstraßen, etwa der Innsbrucker Bundesstraße und – wie zur Festspielzeit üblich – trotz Durchfahrtssperre in der Altstadt.
Viele nutzten das sonnige Wetter auch zum Baden in den Seen, was auf vielen Bundesstraßen immer wieder zu Verzögerungen führte. Stark betroffen war vor allem die B158 in Hof bei Salzburg.
Auf der überlasteten Tauernautobahn führten kleinere Unfälle immer wieder zu Staus. Weitere Verzögerungen brachten Stromprobleme im erst 2025 sanierten Ofenauer Tunnel. Dieser musste sogar kurz gesperrt werden. Für Sonntag erwarten Experten ein noch höheres Verkehrsaufkommen.
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