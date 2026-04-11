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Mobilfunk-Frequenzen: 39 Millionen € für den Staat

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11.04.2026 11:42
Die Frequenzen im Bereich 2600 MHz wurden erstmals 2010 vergeben, die Nutzungsrechte laufen Ende ...
Die Frequenzen im Bereich 2600 MHz wurden erstmals 2010 vergeben, die Nutzungsrechte laufen Ende des Jahres aus.(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die staatliche Telekom-Control-Kommission hat am Freitag eine Frequenz-Auktion für das Handy-Netz abgeschlossen und dabei 39,4 Millionen Euro für den Staatshaushalt eingenommen.

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Die erfolgreichen Bieter waren A1, T-Mobile und Hutchison. A1 erwarb 50 MHz zu elf Millionen Euro, T-Mobile 100 MHz zu 13,2 Millionen Euro und Hutchison 100 MHz zu 15,2 Millionen Euro. Die Auktionserlöse gehen an die Republik.

Nutzungsrechte laufen aus
Die Frequenzen im Bereich 2600 MHz wurden erstmals 2010 vergeben, die Nutzungsrechte laufen Ende des Jahres aus. Der Bereich 2300 MHz wurde erstmals ausgeschrieben.

„Abhängig von zukünftigen technischen Entwicklungen können die Frequenzen bis zu 30 Jahre genutzt werden“, teilte die Kommission in einer Aussendung mit.

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Jeder Frequenzzuteilungsinhaber sei verpflichtet, mit dem ihm in diesem Verfahren zugeteilten Frequenzspektrum „ab einem gewissen Zeitpunkt eine bestimmte Anzahl an Standorten zu betreiben“, so die Behörde.

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