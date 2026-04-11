Mobilfunk-Frequenzen: 39 Millionen € für den Staat

Die staatliche Telekom-Control-Kommission hat am Freitag eine Frequenz-Auktion für das Handy-Netz abgeschlossen und dabei 39,4 Millionen Euro für den Staatshaushalt eingenommen.
Die erfolgreichen Bieter waren A1, T-Mobile und Hutchison. A1 erwarb 50 MHz zu elf Millionen Euro, T-Mobile 100 MHz zu 13,2 Millionen Euro und Hutchison 100 MHz zu 15,2 Millionen Euro. Die Auktionserlöse gehen an die Republik.
Nutzungsrechte laufen aus
Die Frequenzen im Bereich 2600 MHz wurden erstmals 2010 vergeben, die Nutzungsrechte laufen Ende des Jahres aus. Der Bereich 2300 MHz wurde erstmals ausgeschrieben.
„Abhängig von zukünftigen technischen Entwicklungen können die Frequenzen bis zu 30 Jahre genutzt werden“, teilte die Kommission in einer Aussendung mit.
Jeder Frequenzzuteilungsinhaber sei verpflichtet, mit dem ihm in diesem Verfahren zugeteilten Frequenzspektrum „ab einem gewissen Zeitpunkt eine bestimmte Anzahl an Standorten zu betreiben“, so die Behörde.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.