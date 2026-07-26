Warum im Cup-Schlager die Freundschaft nicht ruht

Gute Freunde kann niemand trennen, gute Freunde sind nie allein“, sang bereits Deutschlands Fußball-„Kaiser“ Franz Beckenbauer im Alter von 21 Jahren. „Das wird auch bei uns weiterhin der Fall sein. Unsere Freundschaft wird nicht auf Eis gelegt. Egal, welches Ergebnis am Ende auf der Anzeigetafel steht“, zwinkert Austrias Stephan Helm.