Warum im Cup-Schlager die Freundschaft nicht ruht

Bei welchen Vereinen Austria-Trainer Stephan Helm und sein Cup-Gegner Daniel Seper gemeinsam kickten. Warum die „Veilchen“ vor dem Cup-Hit am Sonntag gegen den Wiener Sportclub gewarnt sind und sich auf ein Wiedersehen vor vollem Haus in Dornbach freuen.
Gute Freunde kann niemand trennen, gute Freunde sind nie allein“, sang bereits Deutschlands Fußball-„Kaiser“ Franz Beckenbauer im Alter von 21 Jahren. „Das wird auch bei uns weiterhin der Fall sein. Unsere Freundschaft wird nicht auf Eis gelegt. Egal, welches Ergebnis am Ende auf der Anzeigetafel steht“, zwinkert Austrias Stephan Helm.
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