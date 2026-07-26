Verstappen schimpft und enthüllt „größtes Problem“

Max Verstappen hat in dieser Formel-1-Saison schon einige Tiefpunkte erlebt – auch am Samstag im Ungarn-Qualifying lief es für den Red-Bull-Star nicht nach Wunsch. „Wir haben ständig unterschiedliche Probleme. Das ist wahrscheinlich im Moment das größte Problem“, beklagte er.
Die Qualifikation zum Grand Prix von Ungarn bot auch für den viermaligen Weltmeister etwas Neues. „Das Auto ist aerodynamisch einfach komplett kaputt“, meinte der Red-Bull-Star in Budapest. „Es wird einfach immer schlimmer. Was für ein Witz.“
„Kein Reifen-, sondern ein Autoverschleiß“
Verstappen verpasste einen Spitzenplatz für das letzte Rennen vor der Sommerpause am Sonntag (15 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker), nachdem er auf seiner letzten Qualifikationsrunde die Kontrolle über sein Auto verloren und sich gedreht hatte.
„Das ganze Wochenende war hart, aber besonders im Qualifying verschlechtert sich der Zustand des Autos einfach“, sagte der Niederländer. „Wir haben keinen Reifenverschleiß, sondern einen Autoverschleiß.“
Profitiert von Strafen
Permanent tauchen neue Hürden vor Verstappen auf. Das sei „im Moment das größte Problem“, meinte der Niederländer, über dessen Zukunft trotz Vertrags bis 2028 spekuliert wird. „Es taucht immer wieder etwas Neues auf und das ist nicht gut.“
Immerhin: Aufgrund der Strafen für Lewis Hamilton (Ferrari) und Kimi Antonelli (Mercedes) startet Verstappen in Budapest nun von Platz vier.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.