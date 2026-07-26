„Ich werde die Titel-Hoffnungen nicht zerstören“

Wird Rapid diese Saison konstant gute Leistungen zeigen? Wird’s am Ende vielleicht sogar den ersten Meister- oder Cuptitel seit 2008 bzw. 1995 geben?Und wird man obendrein in der Conference League an die Viertelfinalsaison 2024/‘25 anschließen? Klar, dass sehr viele in Hütteldorf, vor allem der Anhang wie Edelfan Jürgen Hartmann, der seit 1973 kaum ein Spiele verpasste, einen Titel herbeisehnen. „Ich werde diese Hoffnungen nicht zerstören“, so Trainer Johannes Hoff Thorup im „Krone“-Talk. „Wenn die Fans auf einen Titel hoffen, dann sollen sie es gerne.“