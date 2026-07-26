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100 Mio. Euro – Real blitzt mit Mega-Angebot ab!

Fußball International
26.07.2026 06:01
Yan Diomande (li.) machte bei der WM auch Deutschland das Leben schwer.
Yan Diomande (li.) machte bei der WM auch Deutschland das Leben schwer.(Bild: AFP/ROBERT CIANFLONE)
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Von krone Sport

Real Madrid macht Ernst! Die „Königlichen“ sind mit einem Mega-Angebot in das Werben um Shootingstar Yan Diomande von RB Leipzig eingestiegen, kassierten jedoch vorerst einen Korb.

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Laut „The Athletic“ und Transferexperte Fabrizio Romano hat der spanische Spitzenklub eine erste Offerte für den ivorischen WM-Teilnehmer übermittelt. Das Angebot über 90 Millionen Euro plus 10 Millionen Euro an Bonuszahlungen sei von den Sachsen abgelehnt worden. Die Gespräche würden jedoch fortgesetzt.

Yan Diomande
Yan Diomande(Bild: AFP/ARIC BECKER)

Auch PSG ist dran
Am Abend berichtete Romano, dass Real mit einem neuen Angebot an RB herantreten werde. Mit dem Spieler habe sich der spanische Rekordmeister mündlich über die Wechsel-Konditionen bereits geeinigt.

Auch mit Paris Saint-Germain soll sich Diomande bereits einen Vertrag bis 2031 ausgehandelt haben. Eine Einigung der Franzosen mit Leipzig gibt es jedoch allerdings ebenfalls bislang nicht.

Leipzig fordert 120 Millionen Euro
In der Vergangenheit hatte Leipzig bereits ein ähnlich hohes Angebot des FC Liverpool abgelehnt. Laut „Bild“ möchte der zweimalige DFB-Pokalsieger mindestens 120 Millionen Euro mit Diomande erlösen. Der 19-Jährige war vor einem Jahr für 20 Millionen Euro vom spanischen Erstliga-Absteiger CD Leganes nach Leipzig gekommen und hat seinen erneuten Wechselwunsch öffentlich bekundet.

Diomande setzt RB unter Druck
RB-Vertreter hatten jedoch in der Vergangenheit wiederholt betont, Diomande in Leipzig halten zu wollen. Sowohl Sportchef Marcel Schäfer als auch Aufsichtsratschef Oliver Mintzlaff hatten sich dafür ausgesprochen. Der bis 2030 laufende Vertrag, der keine Ausstiegsklausel enthält, sollte vielmehr zu verbesserten Konditionen verlängert werden, hieß es.

Oliver Mintzlaff
Oliver Mintzlaff(Bild: GEPA)

Während der Fußball-WM in den USA hatte Diomande aber Druck auf seinen Klub ausgeübt und gesagt: „Ich gehe natürlich davon aus, dass ich den Verein verlassen werde.“

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