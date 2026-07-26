100 Mio. Euro – Real blitzt mit Mega-Angebot ab!

Diomande setzt RB unter Druck

RB-Vertreter hatten jedoch in der Vergangenheit wiederholt betont, Diomande in Leipzig halten zu wollen. Sowohl Sportchef Marcel Schäfer als auch Aufsichtsratschef Oliver Mintzlaff hatten sich dafür ausgesprochen. Der bis 2030 laufende Vertrag, der keine Ausstiegsklausel enthält, sollte vielmehr zu verbesserten Konditionen verlängert werden, hieß es.