Statt Studentenheim kommen jetzt teure Wohnungen

Die Uni Salzburg hat ein früheres Labor im Baurecht an einen gemeinnützigen Bauträger vergeben. Studierende werden von dem Bau aber nicht profitieren. Die Preise für die Wohnungen in sehr guter Lage bewegen sich in einem sehr hohen Bereich.
Die Entscheidung fiel bereits im Jahr 2015. Die Uni Salzburg hatte das Budget um 900.000 Euro überzogen und brauchte Geld. Deswegen sollte das ehemalige Labor-Gebäude in der Salzburger Billrothstraße künftig als Studentenheim dienen und über ein Baurecht für die Salzburg Wohnbau jährliche Einnahmen bringen. Ein Verkauf des Grundstücks hätte damals natürlich mehr gebracht.
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