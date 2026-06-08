Statt Studentenheim kommen jetzt teure Wohnungen

Die Entscheidung fiel bereits im Jahr 2015. Die Uni Salzburg hatte das Budget um 900.000 Euro überzogen und brauchte Geld. Deswegen sollte das ehemalige Labor-Gebäude in der Salzburger Billrothstraße künftig als Studentenheim dienen und über ein Baurecht für die Salzburg Wohnbau jährliche Einnahmen bringen. Ein Verkauf des Grundstücks hätte damals natürlich mehr gebracht.