Reisigfeuer löste auf Alm Waldbrandalarm aus

Zu einem vermeintlichen Waldbrand auf der Brennwaldalm (Salzburg) rückten am Freitagnachmittag alle drei Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr St. Gilgen aus. Unterstützung aus der Luft kam vom Polizeihubschrauber Libelle. Das Rote Kreuz war vorsorglich mit dabei. Denn weithin war starker Rauch zu sehen ...