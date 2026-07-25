Red Bull Salzburg gibt zwei weitere Spieler ab

Ex-Serienmeister Red Bull Salzburg arbeitet weiter an der Kaderplanung. Wie die Bullen am Samstagvormittag mitteilten, kehrt ein Spieler zurück in die Heimat, der andere bleibt in der Bundesliga.
Takumu Kawamura wechselt vom FC Red Bull Salzburg zurück in seine Heimat Japan und spielt wieder für den Erstligisten Sanfrecce Hiroshima. Das teilten die Mozartstädter am Samstag in einer Aussendung mit.
Der Japaner wechselte im Sommer 2024 aus Hiroshima an die Salzach und konnte sich auch verletzungsbedingt nie durchsetzen. Der 26-jährige Mittelfeldspieler kam bei seinem Bullen-Engagement auf lediglich acht Einsätze.
Lukic per Leihe in Südoststeiermark
Auch Oliver Lukic hat kommende Saison keinen Platz im Team von Cheftrainer Danny Röhl. Der 19-jährige Mittelfeldmann wird zu Bundesliga-Klub Hartberg verliehen.
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