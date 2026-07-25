Neue Jalousien scheiterten an der Gswb

Im ehemaligen Seniorenwohnhaus Nonntal am Salzburger Krauthügel fehlt der Sonnenschutz. Laut Bundesdenkmalamt wäre die Montage im Zuge der Sanierung im Jahr 2022 durchaus möglich gewesen.
Die Bewohner des ehemaligen Seniorenwohnhauses Nonntal am Krauthügel bangen schon vor der nächsten Hitzewelle. Wie von der „Krone“ berichtet, fehlen seit der Sanierung des Hauses plötzlich die Jalousien, die es zuvor im Seniorenwohnhaus jahrzehntelang gab. Auch Probleme mit der Abrechnung machen den Mietern beim Gswb-Projekt zu schaffen.
Laut Gswb hätte der Denkmalschutz ein neuerliches Anbringen der Jalousien verhindert. Offenbar handelt es sich hier aber um den nächsten Gswb-Fehler. Denn jetzt meldete sich das Bundesdenkmalamt mit der Feststellung zu Wort, dass sehr wohl Jalousien auch bei denkmalgeschützten Gebäuden möglich wären.
„Eine Erneuerung entsprechend dem Bestand oder in einer anderen Art, die das historisch überlieferte Erscheinungsbild des Denkmals nicht wesentlich beeinträchtigt, wäre nach dem Denkmalschutzgesetz durchaus bewilligungsfähig“, teilt Landeskonservatorin Eva Hody mit.
Die Gswb, Wohnbaufirma von Stadt und Land, hat sich aber offenbar nie dafür interessiert: „Seitens der Gswb wurden Außenjalousien im Zusammenhang mit der Fassadensanierung überhaupt nie thematisiert“, so Hody. Eine Nachrüstung wäre auch nach wie vor möglich. Ob das geplant ist? Eine „Krone“-Anfrage an die Gswb blieb unbeantwortet.
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