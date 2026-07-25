Neue Jalousien scheiterten an der Gswb

Die Gswb, Wohnbaufirma von Stadt und Land, hat sich aber offenbar nie dafür interessiert: „Seitens der Gswb wurden Außenjalousien im Zusammenhang mit der Fassadensanierung überhaupt nie thematisiert“, so Hody. Eine Nachrüstung wäre auch nach wie vor möglich. Ob das geplant ist? Eine „Krone“-Anfrage an die Gswb blieb unbeantwortet.