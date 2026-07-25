Vor dem Dom wurden wieder Hüllen fallen gelassen

Die heurige Festspielsaison zeichnet sich durch fallende Hüllen aus. Ob bei Jedermann Philipp Hochmair, der heuer unten ohne auf der Bühne am Domplatz steht. Oder Ex-Buhlschaft Valery Tscheplanowa, die sich in Goethes „Faust“ die Kleider vom Leib reißt – die „Krone“ berichtete. Am Samstagvormittag wurde der Enthüllungsreigen fortgesetzt. Dieses Mal jedoch jugendfrei.