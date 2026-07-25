Feuerwehren rückten zu Brand in Müllhalle aus

Für sechs Feuerwehren ging es am Samstagmorgen mit Blaulicht in Richtung Mauterndorf. In einem Entsorgungsbetrieb hatte ein Restmüllhaufen Feuer gefangen. Wegen des hohen Gefahrenpotenzials wurde im Unternehmen sofort Sonderalarm ausgelöst. Für die Floriani galt Alarmstufe 2.