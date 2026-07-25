Feuerwehren rückten zu Brand in Müllhalle aus

Für sechs Feuerwehren ging es am Samstagmorgen mit Blaulicht in Richtung Mauterndorf. In einem Entsorgungsbetrieb hatte ein Restmüllhaufen Feuer gefangen. Wegen des hohen Gefahrenpotenzials wurde im Unternehmen sofort Sonderalarm ausgelöst. Für die Floriani galt Alarmstufe 2.
Rasch nach der Alamierung um 8.11 Uhr traf die Freiwillige Feuerwehr Mauterndorf bereits beim Brand ein. Vor Ort stellte Einsatzleiterin Anna Macheiner fest, dass das Feuer in einem Restmüllhaufen gerade noch im Entstehen war.
Mittels Radlader wurde der Haufen auseinandergezogen. Die Feuerwehrleute aus Mauterndorf schafften es, den Brand selbst abzulöschen. Noch in der Anfahrt konnten die ebenfalls alarmierten Feuerwehren aus St. Michael, St. Martin, Mariapfarr, Tamsweg und Ramingstein umdrehen.
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