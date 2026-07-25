Was Sie wissen müssen: Goethes „Faust“

Handlung: Doktor Faust hat nahezu alles gelernt, was sich lernen lässt. Trotzdem bleibt das Gefühl, am Wesentlichen vorbeizuleben. In seiner Verzweiflung beschwört er den Teufel Mephistopheles herauf und schließt einen Pakt: Erkenntnis gegen Seele. Mephisto verfolgt allerdings eigene Interessen. Er hat mit Gott gewettet, Faust vom rechten Weg abzubringen. Er führt ihn durch eine Welt voller Versuchungen und magischer Verlockungen. Faust sucht zunächst nach höherer Erkenntnis, entdeckt aber bald auch seine Sehnsucht nach irdischen Freuden. Durch Mephistos Zauber wird er verjüngt und verliebt sich in die junge Margarete. Aus der Liebesgeschichte wird eine Tragödie. Gretchen wird schwanger, zerbricht am gesellschaftlichen Druck und tötet ihr Kind. Dafür wird sie zum Tode verurteilt. Faust versucht, sie zur Flucht zu bewegen. Sie lehnt ab und nimmt ihr Schicksal an. Faust lässt sie zurück und zieht mit Mephisto weiter. Sein Wissensdurst hat ihn nicht klüger gemacht, sondern vor allem schuldig.