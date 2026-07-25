Landwirt rettete seltenen Vogel von eigenem Feld

Zu einem Tiertransport der anderen Art rückte die Österreichische Tierrettung am Samstag aus. Sie wurden von einer Tierarztpraxis aus Seekirchen angefragt, um einen in Österreich seltenen Rotmilan in eine Greifvogelstation zu bringen. Dieser wurde von einem Landwirt gerettet.
Warum das Tier auf einem Feld gesessen ist, war vorerst unklar. Fest steht, dass sich der majestätische Vogel in einer speziellen Station erholen muss, bevor es für ihn wieder in die Lüfte geht.
Rotmilane sind vor allem in Deutschland und der Schweiz verbreitet. In Österreich sind die Tiere mit einer Flügelspannweite von bis zu 170 Zentimetern selten.
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