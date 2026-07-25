Ducks mussten sich erneut den Raiders beugen

Auch im vierten Endspiel der Vereinsgeschichte gingen die Salzburg Ducks leer aus. Die Enten verloren den Ladies Bowl gegen die Raiders Tirol mit 20:30. Die Tirolerinnen jubelten zum dritten Mal in Folge über dem Titel in der Austrian Football League Division Ladies.
Zum dritten Mal in Folge standen die Salzburg Ducks im Endspiel der Austrian Football League Division Ladies. Und zum dritten Mal in Folge mussten sich die Mozartstädterinnen den Raiders Tirol geschlagen geben.
„Wenn man ein Finale verliert, ist das natürlich kein gutes Gefühl. In der ersten Halbzeit waren wir leider zu schwach“, resümierte Ducks-Quarterback Christina Gull. Die Spielmacherin sorgte im zweiten Viertel nach einem 0:16-Rückstand selbst für die ersten Punkte der Enten. Die Tirolerinnen waren aber nie richtig zu stoppen. Da half auch der zweite Touchdown Gulls und ein weiterer durch Celina Probst nichts mehr. Am Ende unterlagen die Enten mit 20:30.
Mit der Leistung können die Salzburgerinnen aber zufrieden sein. Denn über weite Strecke konnten die Spielerinnen von Trainer Christoph Asenkerschbaumer mit den Raiders mithalten. „Wir sind in den letzten zwei Jahren enorm gewachsen als Team, darauf müssen wir aufbauen“, weiß Gull. Die für nächste Saison ein klares Ziel hat: „Ich hoffe, dass das Team zusammenbleibt, dann kriegen wir die Raiders!“
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