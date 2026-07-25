Ducks mussten sich erneut den Raiders beugen

„Wenn man ein Finale verliert, ist das natürlich kein gutes Gefühl. In der ersten Halbzeit waren wir leider zu schwach“, resümierte Ducks-Quarterback Christina Gull. Die Spielmacherin sorgte im zweiten Viertel nach einem 0:16-Rückstand selbst für die ersten Punkte der Enten. Die Tirolerinnen waren aber nie richtig zu stoppen. Da half auch der zweite Touchdown Gulls und ein weiterer durch Celina Probst nichts mehr. Am Ende unterlagen die Enten mit 20:30.