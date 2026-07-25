Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Irischer Künstler

Für ihn standen Fans vor Galerie Ropac Schlange

Salzburg
25.07.2026 09:00
Sean Scully schrieb Autogramme
Sean Scully schrieb Autogramme(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Wenn Galerist Thaddaeus Ropac ruft, kommt die Weltspitze der Künstler gerne nach Salzburg. Wer sich kein Gemälde von Sean Scully leisten konnte, freute sich über eine Signatur.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Über drei Meter breit ist es das größte Bild der am Freitag eröffneten Ausstellung in der Villa Kast der Galerie Ropac. Der irische Maler Sean Scully ist dort derzeit mit mehreren großformatigen, bunten Gemälden vertreten. Wer eines der Werke mit nach Hause nehmen möchte, braucht neben dem nötigen Geld (bis zu einer Million Euro können Preise reichen) also auch den nötigen Platz.

Sean Scully (li.) scherzte mit Galerist Thaddaeus Ropac
Sean Scully (li.) scherzte mit Galerist Thaddaeus Ropac(Bild: Markus Tschepp)

Aber nicht nur die Bilder im XXL-Format sind einiges Wert. Glücklich schätzen konnten sich am Freitagabend auch die Autogrammjäger vor der Villa Kast der Galerie Ropac am Mirabellplatz. Das lange Warten auf Künstler Sean Scully hatte sich für sie ausgezahlt. Bereitwillig unterschrieb der 81-Jährige Ausstellungskataloge und Fotos seiner Anhänger. Mehrere hundert Euro ist seine Signatur unter Sammlern wert.

Nicht in die lange Autogramm-Schlange stellte sich der Chef des Salzburg Museums, Martin Hochleitner. Er plauderte am Rande der Ausstellung lieber über den hervorragend laufenden Baufortschritt des neuen „Belvedere Salzburg“. „Der Rohbau ist schon fertig.“ Die Eröffnung der Museumserweiterung ist für das erste Halbjahr 2027 geplant.

Lesen Sie auch:
Justin Trudeau (mit Basecap) kam am Donnerstagabend im Hotel Sacher an.
Lässig mit Basecap
Trudeau trudelte ohne seine Katy in Salzburg ein
23.07.2026

Mit Andrea Stockhammer, Chefin des Domquartiers, mischte sich noch eine weitere, echte Kunstkennerin unter die Ausstellungsgäste. Und auch das Bankiers-Ehepaar Heinrich und Eva Spängler wurde unter den Besuchern gesichtet. Sie setzten direkt von der Ausstellungseröffnung in der Salzburg Halle zum Mirabellplatz über. In der salzburg Halle wurden Werke des Schweizer Künstlers Not Vital gezeigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
25.07.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Feuerwehrmann in Spanien
„Nicht zu löschen“
Feuerhölle: 1400 Fußballfelder brennen pro Stunde
Aufnahmen zeigen den Verdächtigen, wie er sich ungeniert mit dem Golfwagen aus dem Staub macht.
Bei der Tat gefilmt
„Insider“ nahm 15.000-Euro-Golfbag einfach mit
Einsatzkräfte bei der Spurensicherung in Stuttgart
Weiter in Lebensgefahr
Frau in Stuttgart angezündet: Täter ist Ehemann
Der 20-Jährige, der einen Bankmitarbeiter in Regensburg getötet haben soll, ist seit Freitag in ...
Details aus Regensburg
Verdächtiger kündigte Banküberfall per Zettel an
Von links: ÖVP-Klubchef Ernst Gödl, Vizekanzler Andreas Babler und NEOS-Mediensprecherin Henrike ...
FPÖ, Grüne unzufrieden
So baut die Regierung die Medienförderungen um
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Spiel war manipuliert, es geht nur um das Geld“
132.713 mal gelesen
Nach dem Finale sahen in den sozialen Medien viele Verschwörungstheoretiker Argentinien ...
Wien
Hilfe für Museum: Können Sie diese Schrift lesen?
115.761 mal gelesen
Ein Brief von Emma Fridezko an ihren Bruder Karl Kraus vom Jänner 1920. Inhalt: Lebensmittel, ...
Steiermark
Aus Fahrzeug geschleudert: 57-jähriger Steirer tot
97.334 mal gelesen
Tragische Bilder: Das Mopedauto nach der Kollision, der Lenker erlag seinen Verletzungen.
Ausland
Video: Kooperieren Seenotretter mit Schleppern?
1075 mal kommentiert
Bilder vom 11. Mai sollen zeigen, wie Migranten unmittelbar von einem Boot in die Rettungsboote ...
Wirtschaft
Terror im Roten Meer: Warum der Ölpreis explodiert
990 mal kommentiert
Wie im Jahr 2024 (Bild) griff die Houthi-Miliz auch jetzt Öltanker im Roten Meer an. Die von der ...
Innenpolitik
Paukenschlag in ÖVP! Ruck muss gehen
766 mal kommentiert
Der ÖVP reicht es: Walter Ruck wird aus der Partei ausgeschlossen, wie die „Krone“ erfuhr. 
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf