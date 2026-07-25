Für ihn standen Fans vor Galerie Ropac Schlange

Über drei Meter breit ist es das größte Bild der am Freitag eröffneten Ausstellung in der Villa Kast der Galerie Ropac. Der irische Maler Sean Scully ist dort derzeit mit mehreren großformatigen, bunten Gemälden vertreten. Wer eines der Werke mit nach Hause nehmen möchte, braucht neben dem nötigen Geld (bis zu einer Million Euro können Preise reichen) also auch den nötigen Platz.