Sprayer ziehen Spur durch Pongauer Gemeinden

Ein paar Sekunden mit der Spraydose, ein Schaden von mehreren Tausend Euro: Unbekannte Täter beschmierten im Pongau gleich mehrere Objekte. Betroffen waren Stromkästen, Mülleimer, Lärmschutzwände und Fassaden...
Ein kurzer Drücker auf die Spraydose – und schon ist der Schaden perfekt. Unbekannte haben zwischen 16. und 24. Juli in Flachau und Altenmarkt ihr Unwesen getrieben. Sie besprühten Stromverteilerkästen, Mülleimer, Lärmschutzwände und Hausfassaden.
Der Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Polizei ermittelt.
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