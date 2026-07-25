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Feuerwehr im Einsatz

Pool undicht: 7000 Liter Wasser flossen in Keller

Salzburg
25.07.2026 10:04
Die Feuerwehr musste den Keller auspumpen.
Die Feuerwehr musste den Keller auspumpen.(Bild: Feuerwehr Neukirchen am Großvenediger)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Zu einem überfluteten Keller rückten 17 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neukirchen am Großvenediger in der Nacht auf Samstag aus. Allerdings war hier kein Unwetter Auslöser der Überschwemmung – sondern ein kaputter Swimmingpool...

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Zu einem überfluteten Keller wurde die Feuerwehr Neukirchen am Großvenediger am Freitagabend um 21.34 Uhr alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein aufgestellter Pool gerissen war – und knapp 7000 Liter Wasser in das Untergeschoß geflossen sind.

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Aufgrund der Wassermenge setzten die Feuerwehrleute eine Tauchpumpe ein. Im Anschluss nutzen sie Wassersauger um auch die Reste noch aus dem Keller zu entfernen. 

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