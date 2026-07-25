Pool undicht: 7000 Liter Wasser flossen in Keller

Zu einem überfluteten Keller rückten 17 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neukirchen am Großvenediger in der Nacht auf Samstag aus. Allerdings war hier kein Unwetter Auslöser der Überschwemmung – sondern ein kaputter Swimmingpool...
Zu einem überfluteten Keller wurde die Feuerwehr Neukirchen am Großvenediger am Freitagabend um 21.34 Uhr alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein aufgestellter Pool gerissen war – und knapp 7000 Liter Wasser in das Untergeschoß geflossen sind.
Aufgrund der Wassermenge setzten die Feuerwehrleute eine Tauchpumpe ein. Im Anschluss nutzen sie Wassersauger um auch die Reste noch aus dem Keller zu entfernen.
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