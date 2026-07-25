Haris TORbakovic und die Rückkehr der Festung

Der FC Red Bull Salzburg startet am Samstag (18 Uhr, live in der ORF1-Konferenz) mit dem Cup-Gastspiel in Oberwart in die neue Fußball-Spielzeit. Die „Krone“ stellt vor der Partie im Burgenland sieben Bullen-Thesen zur Saison einstigen Serienmeisters auf.
Das lange Warten hat ein Ende! Mit dem Cup-Gastspiel heute (18) in Oberwart startet Ex-Serienmeister Salzburg in die neue Saison. Nach drei enttäuschenden Spielzeiten in Folge soll an der Salzach endlich wieder gejubelt werden. Ob das auch gelingt? Die „Krone“ zeigt sich zuversichtlich und stellt vor der Auftaktpartie im Burgenland sieben (teils sehr steile) Thesen auf.
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