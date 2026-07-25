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Austria zieht in zweite Runde des ÖFB-Cups ein

Salzburg: Sport-Nachrichten
25.07.2026 17:45
Austria Salzburg jubelte im ÖFB Cup bei Wals-Grünau.
Austria Salzburg jubelte im ÖFB Cup bei Wals-Grünau.(Bild: SVAS/Schubert)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Es geht doch! Anders als in den beiden Spielzeiten zuvor konnte sich Austria Salzburg dieses Mal in der ersten Runde des ÖFB-Cups durchsetzen. Der Zweitligist gewann am Samstag mit 5:1 (2:0) gegen den Nordligisten Wals-Grünau und zog damit in die zweite Runde ein. 

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Als klarer Favorit angereist bezwang Austria Salzburg am Samstag Wals-Grünau im ÖFB-Cup. Beim Nordligisten im Flachgau gewann die Mannschaft von Cheftrainer Christian Schaider mit 5:1. 

Austrias Comebacker leitet Doppelschlag ein
Der Zweitligist drückte der Partie von Beginn an seinen Stempel auf, tat sich in der Offensive gegen tief stehende Grünauer jedoch lange schwer. Nach einem Pfostenschuss von Neuzugang Tamar Crnkic sorgten Christian Gebauer (39.) und Moritz Eder (41.) mit einem Doppelschlag für die 2:0-Pausenführung. Für Gebauer war es der langersehnte Pflichtspieltreffer nach monatelanger Verletzungspause. „Natürlich hat es mich sehr gefreut nach dieser Zeit wieder zu treffen. Insgesamt ist es mir aber egal, wer da bei uns trifft“, erklärte der Torschütze.

Durch war die Partie trotz des Vorsprungs aber noch lange nicht, kam der Gastgeber durch einen Distanzschuss von Lucas Wildmann (53.) noch einmal auf 1:2. heran und klopfte danach sogar am Ausgleich. Valdrin Kadrija scheiterte jedoch aus kurzer Distanz. „So ein kurzes Schwitzen kann passieren, wenn man im Cup auswärts antritt“, meinte Gebauer.

Zitat Icon

Das Thema hat mich überhaupt nicht interessiert. Wichtig ist, dass wir weiter sind.

Simon PIRKL über die letzten beiden Cup-Saisonen

Die Austria schüttelte sich kurz und trat danach, wie vor Spielbeginn von Cheftrainer Christian Schaider gefordert, wie der Favorit auf. Christian Gebauer schnürte mit seinem Treffer zum 3:1 seinen persönlichen Doppelpack. Der Torhunger des 32-Jährigen war damit aber noch immer nicht gestillt. Nachdem der eingewechselte Nico Lukasser-Weitlaner das 4:1 nachlegte, besorgte Dreierpacker Gebauer mit dem 5:1 den Endstand. 

Nach Pleiten in Reichenau und Oedt überstanden die Violetten damit erstmals seit zwei Spielzeiten wieder die Auftaktrunde des ÖFB-Cups. „Das Thema hat mich überhaupt nicht interessiert. Wichtig ist, dass wir weiter sind“, sagte Neuzugan Simon Pirkl, der in der Startelf stand.

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Auf der Gegenseite zeigte man sich enttäuscht, konnte die Niederlage allerdings auch in der Höhe gut einordnen. „Die Qualität war entscheidend. 15 gute Minuten reichen nicht gegen die Austria“, sagte Grünaus Chefcoach Bernhard Huber-Rieder nach der deutlichen Heimschlappe.

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