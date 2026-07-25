Austria zieht in zweite Runde des ÖFB-Cups ein

Austrias Comebacker leitet Doppelschlag ein

Der Zweitligist drückte der Partie von Beginn an seinen Stempel auf, tat sich in der Offensive gegen tief stehende Grünauer jedoch lange schwer. Nach einem Pfostenschuss von Neuzugang Tamar Crnkic sorgten Christian Gebauer (39.) und Moritz Eder (41.) mit einem Doppelschlag für die 2:0-Pausenführung. Für Gebauer war es der langersehnte Pflichtspieltreffer nach monatelanger Verletzungspause. „Natürlich hat es mich sehr gefreut nach dieser Zeit wieder zu treffen. Insgesamt ist es mir aber egal, wer da bei uns trifft“, erklärte der Torschütze.