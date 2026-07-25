Bei diesem Anlass bekamen sogar die Stühle Ohren

Zur Festspielzeit können die Wände schon einmal Ohren bekommen. Wem man wo Geheimnisse anvertraut, muss also wohlüberlegt sein. In der Salzburg Halle der Galerie Ropac bekommen jetzt sogar auch Tische Ohren! Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Gezeigt werden dort nämlich noch bis Ende August Kunstwerke des Schweizer Künstlers Not Vital.
An seinen Skulpturen tauchen an unerwarteten Stellen wiederholt Nasen und Ohren auf. Etwa an einem Tisch aus weißem Laaser Marmor. Not Vital – der tatsächlich auch mit eingetragenem Namen so heißt – will mit dieser Art von Darstellungen die Innenseite von Körpern nach außen wenden.
Den Besuchern bei der Ausstellungseröffnung am Freitagabend gefiel’s jedenfalls. „Das sind sehr spannende Werke“, schlussfolgerte etwa Festspielpräsidentin Kristina Hammer. Sie hatte sich tatsächlich bestens auf die Ausstellung vorbereitet und konnte in der Runde mit Medien-Manager Hans Mahr und dem Bankiers-Ehepaar Heinrich und Eva Spängler ihr Fachwissen kundtun.
Lange Zeit zum Plaudern hatten alle vier aber nicht. Es ging danach rasch weiter zur nächsten Ausstellungseröffnung zum Mirabellplatz. Ein gutes Aufwärmprogramm für den Auftakt der Festspielsaison. Das Wochenende über geht es mit Veranstaltungen in und um die Mozartstadt nämlich wie jedes Jahr wieder richtig rund.
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