Bei diesem Anlass bekamen sogar die Stühle Ohren

Lange Zeit zum Plaudern hatten alle vier aber nicht. Es ging danach rasch weiter zur nächsten Ausstellungseröffnung zum Mirabellplatz. Ein gutes Aufwärmprogramm für den Auftakt der Festspielsaison. Das Wochenende über geht es mit Veranstaltungen in und um die Mozartstadt nämlich wie jedes Jahr wieder richtig rund.