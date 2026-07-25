„Ist das wirklich der österreichische Cup?“

Bischofshofen könnte in Pöndorf spielen

Apropos: In diesem Bundesland ist der BSK jetzt doch noch fündig nach einer Spielstätte geworden. Nachdem der Mietvertrag in der Stadt Bischofshofen nicht verlängert worden war, begab sich der Verein auf die Suche. Mit Leoben wurde man sich einig. Der Platz in der Steiermark liegt allerdings außerhalb des Regionalliga-Nord-Gebiets und fällt deshalb aus. Jetzt hat sich Pöndorf bereit erklärt. Da der Verein mit die Spielgemeinschaft mit Friedburg beendet und eine mit Oberhofen eingegangen ist, gibt es in Pöndorf nur mehr Nachwuchsspiele.