Bischofshofen trat mit einer Multikulti-Truppe im ÖFB-Cup-Spiel in Dietach an. Das verwunderte so manch einen Zuseher in Oberösterreich. Doch just in diesem Bundesland wurde der BSK nach einem Platz fündig. Jetzt entscheidet der Verband bezüglich Ligazugehörigkeit.
„Ist das wirklich der österreichische Cup?“ Das fragte sich wohl nicht nur einer der Zuschauer beim ÖFB-Cup-Spiel in Dietach gegen den Bischofshofen Sportklub. Die Pongauer, die für kommende Saison stand jetzt keine Ligazugehörigkeit haben, reisten für das Match mit einer absoluten Multikulti-Truppe an.
In der Startelf standen nur vier Spieler, die eine Vita beim ÖFB vorweisen konnten: Jekabs Laguns (seit zwei Jahren beim BSK), Aboubacar Cisse (war unter anderen bei St. Johann), Daniel Eyo Ayitu (ein Jahr in Oedt) und Joseph Junior Asante (zuvor in Kitzbühel). Dazu kommt Trainer Sean Caldwell, der trotz des Chaos dem Verein erhalten blieb für dieses Cup-Spiel in Oberösterreich. Gesprochen wurde freilich auf Englisch, ein Großteil der BSK-Akteure hat jedoch Französisch als Muttersprache.
Bischofshofen könnte in Pöndorf spielen
Apropos: In diesem Bundesland ist der BSK jetzt doch noch fündig nach einer Spielstätte geworden. Nachdem der Mietvertrag in der Stadt Bischofshofen nicht verlängert worden war, begab sich der Verein auf die Suche. Mit Leoben wurde man sich einig. Der Platz in der Steiermark liegt allerdings außerhalb des Regionalliga-Nord-Gebiets und fällt deshalb aus. Jetzt hat sich Pöndorf bereit erklärt. Da der Verein mit die Spielgemeinschaft mit Friedburg beendet und eine mit Oberhofen eingegangen ist, gibt es in Pöndorf nur mehr Nachwuchsspiele.
Über Ex-Trainer Ernst Öbster ist der Kontakt mit BSK-Macher Patrick Reiter entstanden, wie Sektionsleiter Manfred Huber bestätigt: „Am Donnerstag hat er sich bei uns gemeldet. Falls Bischofshofen sich mit den Verbänden einig wird, würden wir unsere Platz für Heimspiele vermieten.“ Spielgemeinschaft gibt es keine. Jetzt liegt der Ball bei den Verbänden, die am Montag darüber beraten, ob der BSK mit dieser Spielstätte doch in der Regionalliga Nord antreten darf. Da die Frist für die Nennung dafür bereits lange abgelaufen ist, darf ein Zusage dafür jedoch bezweifelt werden.
Im ÖFB Cup wird Bischofshofen in dieser Spielzeit nocheinmal auflaufen. In Dietach zog man nach überraschend solider Leistung und nach einem wahren Elfer-Drama (22 Schützen) mit 6:5 das Zweitrunden-Ticket. „Dieses Spiel zeigt: Der Kampf ist noch nicht vorbei“, sagte BSK-Schlussmann Zitouni im Gespräch mit der „Krone“.
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