Portugiese sticht Ukrainer im Pongau nieder

Ein Streit vor einem Lokal in Bad Gastein eskalierte in der Nacht auf Samstag: Ein 38-jähriger Portugiese soll einen 29-jährigen Ukrainer mit einem Messer attackiert und zweimal zugestochen haben. Das Opfer kam ins Krankenhaus, der Verdächtige wurde festgenommen.
Kurz nach 2 Uhr früh gerieten am Samstag der 38-jährige Portugiese und der 29-jährige Ukrainer aneinander. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der Portugiese ein Messer gezogen und seinem Kontrahenten zwei Stiche versetzt haben.
Der Ukrainer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Krankenhaus Schwarzach gebracht. Der mutmaßliche Angreifer wurde von der Polizei festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Salzburg.
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