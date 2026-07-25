Nach langer Verletzungspause ging der Knopf auf

Katharina Stöger ist zurück in Topform. Die Salzburger Mittelstreckenläuferin stellte zuletzt eine neue persönliche Bestzeit auf und will auch bei den Staatsmeisterschaften in Innsbruck überzeugen. Im Training hilft ihr EM-Teilnehmer Raphael Pallitsch.
Das vergangene Jahr war für Mittelstreckenläuferin Katharina Stöger alles andere als leicht. Durch einen Ermüdungsbruch im Mittelfuß musste die Salzburgerin lange pausieren. Zuletzt lief es im Training schon wieder ganz gut, im Wettkampf hakte es jedoch noch. Vergangene Woche „ist endlich das aufgegangen, was ich im Training gesehen habe“, freute sich Stöger in Celle Ligure (It) über eine neue persönliche Bestzeit (2:06,02) über die 800 Meter.
Sonntag startet sie bei den Staatsmeisterschaften in Innsbruck erneut über diese Distanz. „Die Konkurrenz ist heuer sehr stark“, weiß die 22-Jährige, die sich dennoch als Ziel eine Medaille setzt. Um über die 800 Meter alles aus sich herausholen zu können, verzichtet sie auf einen Start über die 400 Meter. Auch auf 1500 Meter, die sie mittelfristig präferiert, wird man sie nicht sehen.
Training mit EM-Teilnehmer Raphael Pallitsch
Da sie ihr Betriebswirtschaftslehre-Studium in Wien absolviert, trainiert sie bis auf die Sommermonate auch sehr viel in der Bundeshauptstadt. Dort hat sie einen erfahrenen Läufer als Coach ergattern können: Raphael Pallitsch. Der Sechstplatzierte bei der EM 2024 in Rom (It) unterstützt Stöger, wo er kann: „Er schreibt mir Trainingspläne. Wir trainieren regelmäßig miteinander und fahren normalerweise auch gemeinsam auf Trainingslager“, erklärt die Salzburgerin.
Teilnehmende Athleten von Union Salzburg Leichtathletik: Wurf: Laurenz Waldbauer, Jakob Grubüller (beide Speer), Lukas Stiper (Kugel, Diskus), Tvrtko Roncevic (Diskus, Hammer), Cristina Roberts Nadal (Hammer). – Sprung: Michael Skosana, Ingeborg Grünwald, Lucrezia Sartori (alle Weit- und Dreisprung), Jakob Grubmüller (Dreisprung), Luca Del-Negro (Stab), Angela Förster (Hoch). – Sprint/Hürden: Angela Förster (400 und 100 Meter Hürden), Rebecca Nebl (100 Meter Hürden, 100 Meter, 200 Meter), Amira Simon (100 und 200 Meter), Lara-Joy Lußnig (100, 200 und 400 Meter), Sarah Feldner (100 und 200 Meter), Joshua Robb (100 Meter), Frederik Petzoldt (100 und 200 Meter), Alexander Hassler (200 Meter), Elisabeth Fuchs, Luca Del-Negro (beide 400 Meter). – Lauf: Emma Hainzer (1500), Lisa Posch, Paul Del-Negro (beide 1500 Meter und 800 Meter), Katharina Stöger (800 Meter).
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