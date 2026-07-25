Nach langer Verletzungspause ging der Knopf auf

Sonntag startet sie bei den Staatsmeisterschaften in Innsbruck erneut über diese Distanz. „Die Konkurrenz ist heuer sehr stark“, weiß die 22-Jährige, die sich dennoch als Ziel eine Medaille setzt. Um über die 800 Meter alles aus sich herausholen zu können, verzichtet sie auf einen Start über die 400 Meter. Auch auf 1500 Meter, die sie mittelfristig präferiert, wird man sie nicht sehen.