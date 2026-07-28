Noch einmal durchlüften, bevor Tropennächte kommen

Wappnen vor den Tropennächten und noch einmal durchatmen und lüften, bevor die Hitzewelle ihre volle Kraft entfaltet. Die kommenden Nachtstunden dürften vielerorts wohl die letzten sein, in denen die Temperaturen vermehrt unter der 20-Grad-Marke bleiben. Genießen lautet die Devise.
Der Abend und die Nacht präsentieren sich im gesamten Land zumeist sternenklar. Nur ganz im Westen kann die ein oder andere Wolken am Himmel aufziehen. Mit Niederschlag ist nicht zu rechnen.
Hier wird es am kühlsten
Am wärmsten bleibt die Nacht im Osten – vereinzelt erwartet so manche Niederösterreicher und Burgenländer eine Tropennacht mit 20 Grad. In einigen Regionen Oberösterreichs und Salzburgs werden die Tiefstwerte dieser Nacht erreicht. Stellenweise kann das Quecksilber auf nur 10 Grad absinken.
Derartige Werte werden in den kommenden Nächten wohl Mangelware werden. Vielmehr steigt die Zahl der Tropennächten – und wird viele Menschen ins Schwitzen und um ihren verdienten Nachtschlaf bringen.
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