Noch einmal durchlüften, bevor Tropennächte kommen

Hier wird es am kühlsten

Am wärmsten bleibt die Nacht im Osten – vereinzelt erwartet so manche Niederösterreicher und Burgenländer eine Tropennacht mit 20 Grad. In einigen Regionen Oberösterreichs und Salzburgs werden die Tiefstwerte dieser Nacht erreicht. Stellenweise kann das Quecksilber auf nur 10 Grad absinken.