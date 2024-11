Lamborghini Temerario: Keiner dreht höher

Carbon ist auch ansonsten im Innenraum stark vertreten, dazu Leder oder veganes Corsatex. Überhaupt bietet der Lamborghini reichlich lustvolle Qual-der-Wahl-Optionen: Es gibt ihn in mehr als 400 Farben inklusive der neuen Sonderfarben Blu Marinus und Verde Mercurius, die 20-Zöller vorne und die 21-Zöller hinten sind als Gussfelgen in drei, als Schmiedefelgen in vier Farben und komplett aus Carbon zu haben. Und dann gibt es noch das „Alleggerita“-Paket, bei dem für die bessere Rennstrecken-Performance an allen Ecken und Enden am Gewicht gespart wurde – von der Unterbodenverkleidung aus recycelter Kohlefaser bis zur Heckscheibe aus Gorilla-Glas. Summa summarum fallen so um die 25 Kilo an, zudem werden die Aerodynamik und der Abtrieb bei hohem Tempo deutlich verbessert.