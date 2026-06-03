Falsches Tempolimit brachte Taxler in Bredouille

Ein Berufslenker aus Hallein war zu schnell beim Flughafen unterwegs. Der folgende Entzug des Führerscheins löste Prozesse aus und brachte dem Halleiner Taxi-Unternehmer gehörige Probleme ein. Und das nur, weil die Behörde offenbar bei einem Tempolimit einen Fehler machte.
Eigentlich ging es beim Prozess am Mittwoch im Salzburger Landesgericht um den Vorwurf der versuchten Bestimmung zum Amtsmissbrauch. Der Vorfall ist rasch erzählt: Der angeklagte und selbstständige Taxifahrer (44) brachte eine Frau am 22. September 2025 etwas zu rasant zum Flieger beim Airport Salzburg. Polizisten stoppten ihn.
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