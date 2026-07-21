Biker (67) stirbt nach Kollision in Bregenzerach

Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Dienstag auf der Bregenzerwaldstraße (L200) im Gemeindegebiet von Andelsbuch ereignet. Ein 67-jähriger Motorradfahrer verlor dabei sein Leben, nachdem er durch die Wucht des Aufpralls 14 Meter tief in die Bregenzerache geschleudert wurde. Ein 73-jähriger E-Bike-Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu.

Der Radfahrer war gegen 16 Uhr auf dem parallel verlaufenden Radweg entlang der L200 in Richtung Bezau unterwegs. Zeitgleich befuhr der 67-jährige Schweizer mit seinem Motorrad die L200 in dieselbe Richtung. Auf Höhe von Straßenkilometer 23,64 wollte der E-Bike-Fahrer die L200 überqueren und fuhr vom Radweg auf die Fahrbahn. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.