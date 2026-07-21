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Tragödie auf L200

Biker (67) stirbt nach Kollision in Bregenzerach

Vorarlberg
21.07.2026 21:33
Der Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber Gallus 1 in Landeskrankenhaus Feldkirch ...
Der Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber Gallus 1 in Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. (Archivbild)(Bild: Bergrettung Vorarlberg, NiederWolfsGruber Photography)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein fataler Zusammenstoß zwischen einem E-Biker (73) und einem Motorradfahrer aus der Schweiz forderte am Dienstagnachmittag im Andelsbuch (Bregenzerwald, Vorarlberg) ein Todesopfer und einen Schwerverletzten.

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Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Dienstag auf der Bregenzerwaldstraße (L200) im Gemeindegebiet von Andelsbuch ereignet. Ein 67-jähriger Motorradfahrer verlor dabei sein Leben, nachdem er durch die Wucht des Aufpralls 14 Meter tief in die Bregenzerache geschleudert wurde. Ein 73-jähriger E-Bike-Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu.

Der Radfahrer war gegen 16 Uhr auf dem parallel verlaufenden Radweg entlang der L200 in Richtung Bezau unterwegs. Zeitgleich befuhr der 67-jährige Schweizer mit seinem Motorrad die L200 in dieselbe Richtung. Auf Höhe von Straßenkilometer 23,64 wollte der E-Bike-Fahrer die L200 überqueren und fuhr vom Radweg auf die Fahrbahn. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Drama an der Bregenzerache
Infolge des Zusammenstoßes geriet das Motorrad nach links an den Fahrbahnrand, prallte auf den Gehsteig und verfing sich mit dem Motorblock im Brückengeländer. Der 67-jährige Motorradfahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls über das Geländer geschleudert und stürzte rund 14 Meter tief in die Bregenzerache, wo er bäuchlings mit dem Kopf unter Wasser liegen blieb.

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Trotz des umgehend eingeleiteten Rettungseinsatzes kam für den Verunglückten jede Hilfe zu spät – er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 73-jährige E-Bike-Fahrer wurde beim Unfall ebenfalls schwer verletzt und wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber Gallus 1 in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.

Während des Rettungs- und Bergeeinsatzes sowie der Unfallerhagung war die L200 im betreffenden Abschnitt bis etwa 17.30 Uhr teilweise nur einspurig befahrbar beziehungsweise komplett gesperrt.

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